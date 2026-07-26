Газон станет идеально зеленым: поможет продукт, который есть на каждой кухне

Чесночный настой иногда используют в качестве дополнительной профилактики некоторых грибковых заболеваний, включая мучнистую росу.

https://glavred.info/sad-ogorod/gazon-stanet-idealno-zelenym-pomozhet-produkt-kotoryy-est-na-kazhdoy-kuhne-10783808.html Ссылка скопирована

Как уберечь участок от вредителей / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

Как приготовить натуральный чесночный спрей

Как применять средство на основе чеснока

Чеснок ценят не только как популярную приправу, но и как натуральное средство для ухода за садом. Многие дачники используют его для отпугивания вредителей без применения агрессивных химических препаратов.

Специалисты отмечают, что благодаря высокому содержанию сернистых соединений чеснок обладает резким запахом, который неприятен многим насекомым и моллюскам, пишет Express.

видео дня

Особенно часто его применяют против тли и слизней - вредителей, способных быстро нанести серьезный ущерб овощным и декоративным растениям.

Кроме того, чесночный настой иногда используют в качестве дополнительной профилактики некоторых грибковых заболеваний, включая мучнистую росу.

Как приготовить натуральный чесночный спрей

Для приготовления средства понадобится одна головка чеснока. Зубчики очищают, измельчают в блендере или мелко нарезают и смешивают примерно с 235 мл воды. Затем в смесь добавляют еще около 700 мл воды и 30 мл жидкого мыла, после чего оставляют настаиваться на ночь.

На следующий день жидкость процеживают через марлю или мелкое сито, переливают в распылитель и используют для обработки растений.

Как применять средство

Опрыскивать растения рекомендуется вечером, когда нет палящего солнца. Обработку проводят не только по листьям, но и вокруг растений, уделяя внимание участкам, где чаще всего появляются вредители. После сильного дождя процедуру желательно повторить, чтобы сохранить защитный эффект.

Такой способ не гарантирует полного избавления от насекомых и слизней, однако многие садоводы используют чесночный раствор как экологичную альтернативу химическим средствам для снижения численности вредителей на участке.

Смотрите видео - уход за газоном:

Многие уверены, что создать ухоженный газон можно без особых усилий - достаточно посеять семена или постелить рулонную траву. Однако в действительности красивое зеленое покрытие требует постоянного внимания.

Без грамотного ухода, регулярного полива, своевременного скашивания и правильно подобранной травосмеси газон со временем редеет, желтеет и утрачивает свою декоративность.

Ранее Главред писал о том, как быстро очистить дерево от старой краски. При выборе метода очистки древесины стоит учитывать, что вы планируете делать дальше - просто обновить краску или покрыть дерево прозрачным лаком.

Напомним, ранее сообщалось о том, что нужно посадить возле выгребной ямы. Тополь - настоящий чемпион по осушению.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред