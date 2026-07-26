Повышенная угроза для одного города: РФ готовит новый удар, названы возможные цели

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Угроза массированного обстрела / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

Мониторы предупредили о повышенной угрозе ударов по Киеву и области

Названы места, где следует быть особенно бдительными

Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги

В Киеве и Киевской области в ближайшее время существует повышенная угроза российских ударов. Об этом сообщил мониторинговый канал "еРадар".

"По результатам анализа мониторинговых данных, в ближайшее время существует повышенная угроза ударов в пределах столицы и прилегающих населенных пунктов", - говорится в сообщении. видео дня

В целях безопасности жителей мониторинговый канал обнародовал перечень мест, где рекомендуется проявлять максимальную бдительность. При этом отмечается, что речь идет исключительно о географических ориентирах.

В частности, в столице рекомендуется проявлять повышенную бдительность жителям Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Подольского, Оболонского и Дарницкого районов.

В перечень также вошли населенные пункты Киевской области. Речь идет о Буче, Гостомеле, Ирпене, Горенке, Коцюбинском, Обухове, Украинке, Триполье, Броварах, Княжичах, Пролисках, Ревне и Вышгороде.

В то же время наблюдатели подчеркивают, что приведенный перечень не является списком мест, по которым Россия обязательно нанесет удар. Речь идет лишь о локациях, для которых в настоящее время существует повышенная угроза.

Украинцев призывают в случае объявления воздушной тревоги немедленно направляться в укрытия и не пренебрегать собственной безопасностью.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Почему Россия резко усилила удары по Украине - комментарий эксперта

Военный эксперт и бывший пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии для ТСН.ua высказал мнение, что массированные удары России баллистическими ракетами по Киеву могут свидетельствовать о стремлении Владимира Путина добиться хотя бы символической военной победы накануне выборов в Государственную думу РФ, запланированных на середину сентября.

По словам эксперта, выбор столицы Украины в качестве главной цели не случаен, ведь в Кремле рассматривают Киев как стратегически важный объект для усиления давления.

Комментируя данные Института изучения войны об использовании Россией ракет из неприкосновенного резерва, Селезнев предположил, что это свидетельствует о спешке российского руководства. По его мнению, Кремль сознательно повышает ставки и идет на дополнительный риск, пытаясь достичь желаемого результата, хотя даже такие действия, по его оценке, не обеспечат России поставленных целей.

В то же время эксперт не исключил, что Россия может накапливать часть своего ракетного арсенала для будущих ударов по энергетической инфраструктуре Украины с наступлением холодного времени года. По его словам, именно ухудшение погодных условий может стать сигналом к активизации таких атак, хотя значительная часть украинских энергетических объектов уже получила дополнительную защиту. По мнению Селезнева, дальнейшее развитие ситуации в значительной степени будет зависеть от того, когда именно Россия решит приступить к реализации такого сценария.

"В целом ключевой ориентир для нас, ориентир того, как будут развиваться события, в частности, с ракетно-дроновыми атаками, - это 20-е числа сентября", - говорит он.

Циркон / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, в воскресенье, 26 июля, российский беспилотник атаковал супермаркет АТБ в Чернигове. В результате атаки погибли два человека, среди них - 10-летний ребенок. Еще 13 человек получили ранения.

Кроме того, в ночь на воскресенье, 26 июля, страна-агрессор Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Пожары возникли сразу в трех районах столицы. В Шевченковском районе обломки упали на 18-этажный дом. Пожар возник на уровне 7-8 этажей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия подготовила ракеты для нового массированного удара по Украине.

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