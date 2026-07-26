Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Повышенная угроза для одного города: РФ готовит новый удар, названы возможные цели

Инна Ковенько
26 июля 2026, 20:54
google news Подпишитесь
на нас в Google
Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Повышенная угроза для одного города: РФ готовит новый удар, названы возможные цели
Угроза массированного обстрела / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

  • Мониторы предупредили о повышенной угрозе ударов по Киеву и области
  • Названы места, где следует быть особенно бдительными
  • Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги

В Киеве и Киевской области в ближайшее время существует повышенная угроза российских ударов. Об этом сообщил мониторинговый канал "еРадар".

"По результатам анализа мониторинговых данных, в ближайшее время существует повышенная угроза ударов в пределах столицы и прилегающих населенных пунктов", - говорится в сообщении.

видео дня

В целях безопасности жителей мониторинговый канал обнародовал перечень мест, где рекомендуется проявлять максимальную бдительность. При этом отмечается, что речь идет исключительно о географических ориентирах.

В частности, в столице рекомендуется проявлять повышенную бдительность жителям Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Подольского, Оболонского и Дарницкого районов.

В перечень также вошли населенные пункты Киевской области. Речь идет о Буче, Гостомеле, Ирпене, Горенке, Коцюбинском, Обухове, Украинке, Триполье, Броварах, Княжичах, Пролисках, Ревне и Вышгороде.

В то же время наблюдатели подчеркивают, что приведенный перечень не является списком мест, по которым Россия обязательно нанесет удар. Речь идет лишь о локациях, для которых в настоящее время существует повышенная угроза.

Украинцев призывают в случае объявления воздушной тревоги немедленно направляться в укрытия и не пренебрегать собственной безопасностью.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Почему Россия резко усилила удары по Украине - комментарий эксперта

Военный эксперт и бывший пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии для ТСН.ua высказал мнение, что массированные удары России баллистическими ракетами по Киеву могут свидетельствовать о стремлении Владимира Путина добиться хотя бы символической военной победы накануне выборов в Государственную думу РФ, запланированных на середину сентября.

По словам эксперта, выбор столицы Украины в качестве главной цели не случаен, ведь в Кремле рассматривают Киев как стратегически важный объект для усиления давления.

Комментируя данные Института изучения войны об использовании Россией ракет из неприкосновенного резерва, Селезнев предположил, что это свидетельствует о спешке российского руководства. По его мнению, Кремль сознательно повышает ставки и идет на дополнительный риск, пытаясь достичь желаемого результата, хотя даже такие действия, по его оценке, не обеспечат России поставленных целей.

В то же время эксперт не исключил, что Россия может накапливать часть своего ракетного арсенала для будущих ударов по энергетической инфраструктуре Украины с наступлением холодного времени года. По его словам, именно ухудшение погодных условий может стать сигналом к активизации таких атак, хотя значительная часть украинских энергетических объектов уже получила дополнительную защиту. По мнению Селезнева, дальнейшее развитие ситуации в значительной степени будет зависеть от того, когда именно Россия решит приступить к реализации такого сценария.

"В целом ключевой ориентир для нас, ориентир того, как будут развиваться события, в частности, с ракетно-дроновыми атаками, - это 20-е числа сентября", - говорит он.

Инфографика циркон
Циркон / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, в воскресенье, 26 июля, российский беспилотник атаковал супермаркет АТБ в Чернигове. В результате атаки погибли два человека, среди них - 10-летний ребенок. Еще 13 человек получили ранения.

Кроме того, в ночь на воскресенье, 26 июля, страна-агрессор Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Пожары возникли сразу в трех районах столицы. В Шевченковском районе обломки упали на 18-этажный дом. Пожар возник на уровне 7-8 этажей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия подготовила ракеты для нового массированного удара по Украине.

Читайте также:

О ресурсе: "ЕРадар"

"еРадар" (еРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, специализирующийся на:

  • мониторинге воздушной обстановки;
  • предупреждениях о ракетных и дронных атаках;
  • аналитике запусков ракет, взлётов авиации, активности БПЛА;
  • оперативных сводках во время массовых атак.

Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.

Подписчики: около 300 тысяч человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
обстрелы атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Повышенная угроза для одного города: РФ готовит новый удар, названы возможные цели

Повышенная угроза для одного города: РФ готовит новый удар, названы возможные цели

20:54Украина
РФ готовит прорыв на востоке: в НГУ предупредили, какой город под угрозой

РФ готовит прорыв на востоке: в НГУ предупредили, какой город под угрозой

20:21Украина
Более тысячи ударов по России: Зеленский сообщил о новом этапе дальнобойных санкций

Более тысячи ударов по России: Зеленский сообщил о новом этапе дальнобойных санкций

18:55Война
Реклама

Популярное

Ещё
Будет лежать до нового урожая и даже дольше: китайский метод хранения чеснока

Будет лежать до нового урожая и даже дольше: китайский метод хранения чеснока

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с пчелами за 19 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с пчелами за 19 с

Температура резко подскочит до +38: когда Украину накроет волна адской жары

Температура резко подскочит до +38: когда Украину накроет волна адской жары

Как летом разгладить футболку за две минуты без утюга — лайфхак

Как летом разгладить футболку за две минуты без утюга — лайфхак

Китайский гороскоп на завтра, 27 июля: Кроликам - обида, Крысам - новый уровень

Китайский гороскоп на завтра, 27 июля: Кроликам - обида, Крысам - новый уровень

Последние новости

21:36

Мобилизация, зима и призыв в РФ: Андрусив предупредил о важных вызовах

21:33

"Россиянами пора собирать манатки": Загородний о новых целях в Крыму для ударовВидео

20:54

Повышенная угроза для одного города: РФ готовит новый удар, названы возможные цели

20:47

Хрустящие огурцы на зиму с самогоном: быстрый рецепт за 10 минут без уксуса

20:25

Финансовый гороскоп на август: Водолеям — сделки, Рыбам — работа мечты

С Драпатым россиянам на фронте будет "весело", в РФ запылают не только НПЗ и Wildberries – КоваленкоС Драпатым россиянам на фронте будет «весело», в РФ запылают не только НПЗ и Wildberries – Коваленко
20:21

РФ готовит прорыв на востоке: в НГУ предупредили, какой город под угрозой

19:27

Крысы мгновенно исчезнут из дома: поможет один простой продукт из кухниВидео

19:22

Гороскоп на август: Львам — ошеломляющий успех, Тельцам — прибыль года

18:55

Более тысячи ударов по России: Зеленский сообщил о новом этапе дальнобойных санкций

Реклама
18:50

Приметы на 27 июля: что гроз, роса и птицы подскажут о грядущей осени

18:41

"Мы не начинали войну": Путин сделал новое циничное заявление об Украине

18:25

Перемирие в войне: в Reuters узнали детали переговоров Украины и США

18:09

Спасет только США: Загородний сделал неожиданное заявление о будущем России

18:09

Как приготовить густой томатный сок на зиму: простой рецепт без соковыжималки

18:02

"Ударили по людям без всякого военного смысла": Зеленский - об ударе РФ по АТБ в Чернигове

17:37

Растения в вазонах будут расти прямо на глазах: в чем секрет пышного цветения

17:25

Зачем насыпать черный перец в стиральную машину: гениальный лайфхак

16:53

Модель-молчунья Цимбалюк "спалила" постаревшего Дивеева-Церковного

16:48

Магнитные бури 26–31 июля: когда геомагнитное поле готовит неприятный сюрприз

16:47

РФ посреди дня цинично обстреляла АТБ в Чернигове: среди погибших - 10-летняя девочка

Реклама
16:26

Желтизна из пластиковых окон исчезнет в считанные минуты: чем их нужно протереть

16:25

РФ атакует обновленным дроном: "Флэш" предупредил об опасности "Бумеранга"

16:21

Самые опасные дни августа: астролог предупредила об угрозах с 1 по 10 число

16:12

Джамала вывезла детей на отдых в Турцию и показала фото

15:55

Чтобы верхние помидоры не мельчали: что обязательно нужно сделать в конце июляВидео

15:54

Украинцев начали пугать голодом: что на самом деле происходит с ценами и чего ожидать

15:39

Мало кто знает: для чего нужны 2 отверстия на прищепках и как ими пользоваться

15:22

Полнолуние 29 июля: чего категорически нельзя делать в этот день

15:15

Лучше сразу выбросить: какие банки категорически не подходят для консервирования

15:11

Гороскоп Таро на завтра 27 июля: Козерогу - удача, Водолею - получить свое

14:45

В украинском языке нет ни "глазуньи", ни "всмятку": как правильно называть блюда

14:42

Именины с 27 июля по 2 августа: кто отмечает именины по календарю

14:40

Кремль послал новый сигнал по поводу войны: в ISW раскрыли мотивы Путина

14:14

Кочаны будут как баскетбольные мячи: что обязательно сделать с капустой в июлеВидео

14:07

Финансовый гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа: Ракам — покой, Девам — доход

13:43

Лунный календарь на неделю: кому грозит опасность, а кому — успех

13:36

Как быстро приклеить обои, если отклеился шов: мастер поделился секретомВидео

13:34

Если у роз опали лепестки: простой способ заставить их снова зацвести в августе

13:34

РФ атаковала Запорожье и Кривой Рог: повреждены дома и ТЦ, деталиФотоВидео

13:07

Даже Индия и Беларусь не спасут: эксперт рассказал, как облажалась Россия с бензиномВидео

Реклама
12:51

Китайский гороскоп на завтра, 27 июля: Кроликам - обида, Крысам - новый уровень

12:45

Вселенная на их стороне: 3 знакам китайского гороскопа судьба подарит облегчение до 2 августа

12:36

Скрывает чрезвычайно глубокий смысл: какое слово признано самым красивым в мире

12:31

Вредители будут просто убегать из сада: секретное средство есть на каждой кухнеВидео

12:24

Деньги не вернуть: люди жалуются на блокировку счетов ПриватБанка

12:09

Суд арестовал: популярного российского композитора подозревают в мошенничестве

12:02

Гороскоп на завтра, 27 июля: Близнецам — перемены, Весам — споры

11:48

Температура резко подскочит до +38: когда Украину накроет волна адской жары

11:36

"Трансвестит шоу": в РФ высмеяли престарелую путинистку Распутину

11:17

Ночная атака на Киев: сколько баллистики удалось сбить ПВО

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборка
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять