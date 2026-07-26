Полнолуние 29 июля: чего категорически нельзя делать в этот день

Читайте в материале
- Что не рекомендуется делать во время полнолуния 29 июля
- Какие народные приметы связаны с полнолунием
- Почему этот день считается благоприятным
29 июля на небе взойдет полная Луна. Издавна этот период считали особенным и наделяли его мощной энергетикой, которая, согласно народным поверьям, может влиять на эмоциональное состояние и поступки людей.
В дни полнолуния эмоции часто обостряются, а любые необдуманные действия могут привести к нежелательным последствиям. Чтобы избежать неприятностей, стоит знать об основных предостережениях и приметах этого дня.
Полнолуние - 29 июля: чего не стоит делать
Согласно народным поверьям, в этот период существует ряд предостережений, которых многие стараются придерживаться и сегодня.
Не выяснять отношения
Из-за повышенной эмоциональности даже мелкий спор может быстро перерасти в серьёзный и затяжной конфликт.
Не принимать поспешных решений
Не стоит совершать крупные покупки, подписывать важные документы или кардинально менять планы. Любые решения лучше хорошо обдумать и отложить на несколько дней.
Не одалживать деньги
В народе считают, что давать или брать деньги в долг во время полнолуния - к финансовым потерям.
Не начинать изнурительную работу
Тяжёлые физические нагрузки могут полностью истощить организм и не принести желаемого результата.
Не перегружать организм
Стоит отказаться от переедания, злоупотребления алкоголем и недосыпания, чтобы сохранить силы.
Полнолуние - 29 июля: что рекомендуется делать
Это время считается благоприятным для очищения и восстановления. В полнолуние рекомендуется завершать давно начатые дела, избавляться от ненужных вещей, наводить порядок в доме и планировать будущие цели. Также этот день хорошо подходит для спокойного отдыха, медитации и времени наедине с собой.
В то же время астрологи отмечают, что такие предостережения основаны на народных традициях и не имеют научного подтверждения. Поэтому главное - сохранять спокойствие, здравый смысл и сдержанность в любых ситуациях.
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Что следует учитывать читателю
Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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