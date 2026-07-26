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Полнолуние 29 июля: чего категорически нельзя делать в этот день

Марина Иваненко
26 июля 2026, 15:22
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Полнолуние 29 июля принесет период повышенной эмоциональности, а народные приметы подскажут, каких действий лучше избегать и чем стоит заняться в этот день.
Чего нельзя делать в полнолуние?
Чего нельзя делать в полнолуние? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале

  • Что не рекомендуется делать во время полнолуния 29 июля
  • Какие народные приметы связаны с полнолунием
  • Почему этот день считается благоприятным

29 июля на небе взойдет полная Луна. Издавна этот период считали особенным и наделяли его мощной энергетикой, которая, согласно народным поверьям, может влиять на эмоциональное состояние и поступки людей.

В дни полнолуния эмоции часто обостряются, а любые необдуманные действия могут привести к нежелательным последствиям. Чтобы избежать неприятностей, стоит знать об основных предостережениях и приметах этого дня.

видео дня

Полнолуние - 29 июля: чего не стоит делать

Согласно народным поверьям, в этот период существует ряд предостережений, которых многие стараются придерживаться и сегодня.

Не выяснять отношения

Из-за повышенной эмоциональности даже мелкий спор может быстро перерасти в серьёзный и затяжной конфликт.

Не принимать поспешных решений

Не стоит совершать крупные покупки, подписывать важные документы или кардинально менять планы. Любые решения лучше хорошо обдумать и отложить на несколько дней.

Не одалживать деньги

В народе считают, что давать или брать деньги в долг во время полнолуния - к финансовым потерям.

Не начинать изнурительную работу

Тяжёлые физические нагрузки могут полностью истощить организм и не принести желаемого результата.

Не перегружать организм

Стоит отказаться от переедания, злоупотребления алкоголем и недосыпания, чтобы сохранить силы.

Полнолуние - 29 июля: что рекомендуется делать

Это время считается благоприятным для очищения и восстановления. В полнолуние рекомендуется завершать давно начатые дела, избавляться от ненужных вещей, наводить порядок в доме и планировать будущие цели. Также этот день хорошо подходит для спокойного отдыха, медитации и времени наедине с собой.

В то же время астрологи отмечают, что такие предостережения основаны на народных традициях и не имеют научного подтверждения. Поэтому главное - сохранять спокойствие, здравый смысл и сдержанность в любых ситуациях.

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