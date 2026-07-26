Кремль послал новый сигнал по поводу войны: в ISW раскрыли мотивы Путина

Кремль по-прежнему требует от Киева максималистских уступок, несмотря на падение рейтингов Путина.

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Почему Путин не хочет замораживать войну / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Путин отказался замораживать линию фронта

Он не видит мира без достижения "целей" на фронте

Россия продолжает войну, несмотря на растущие потери

Российский диктатор Владимир Путин отказывается замораживать войну против Украины, поскольку Кремль по-прежнему планирует добиться своих целей на поле боя. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что свою позицию Путин еще раз подтвердил во время встречи с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым на форуме межрегионального сотрудничества 25 июля в Омске.

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Токаев заявил, что многим сложно понять первопричины войны, и призвал Москву и Киев заморозить линию фронта, а также вернуться к переговорам в стамбульском формате.

Путин публично не ответил казахстанскому лидеру. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков впоследствии утверждал, что диктатор подробно объяснил Токаеву позицию Москвы в личной беседе.

По словам Пескова, остановить боевые действия на нынешней линии фронта невозможно, ведь Россия намерена достичь поставленных целей. Пресс-секретарь Кремля также повторил давнее утверждение о том, что бои могут прекратиться "до конца сегодняшнего дня", если Киев примет "соответствующие решения".

"Кремлевские чиновники постоянно призывают Украину капитулировать перед максималистскими военными требованиями России, которые, как неоднократно подчеркивал Кремль, включают всю Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, и которые не гарантированно приведут к содержательному мирному соглашению", - говорится в отчете.

В ISW добавляют, что военная риторика Кремля не меняется на фоне внутренних проблем самого Путина. Рейтинги его одобрения и доверия снижаются, экономическая ситуация в России осложняется, а потери на фронте растут при минимальных территориальных завоеваниях.

"Кремль продолжает сигнализировать россиянам, что они должны быть готовы нести расходы на длительную войну против Украины. Вероятно, Путин использовал встречу с Токаевым как платформу, чтобы напомнить россиянам об этом оправдании", - подытожили аналитики.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Как Кремль может выйти из войны

Главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник заявлял, что если российского диктатора Владимира Путина не станет, то война неизбежно закончится, ведь система развалится сразу же.

По его мнению, России прямо сейчас нужно решать проблему Путина.

"Устранить его, вывести войска с территории Украины, а затем сесть за стол переговоров и сказать: "Мы - хорошие. Мы совсем другие. Мы переформатируемся". Однако если Крым будет освобожден Силами обороны Украины, то такой вариант уже не пройдет", - убежден он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил российскому диктатору Владимиру Путину заморозить войну в Украине при содействии других стран. По его словам, войну необходимо заморозить, а затем возобновить переговорный процесс на основе так называемой "стамбульской формулы 2.0".

Американский предприниматель Илон Маск заявлял, что любое мирное соглашение о прекращении войны в Украине должно предусматривать территориальные уступки России, ведь линия фронта практически не меняется уже два-три года, в то время как боевые действия ежедневно уносят жизни людей.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство готовится сразу к двум возможным сценариям ближайших месяцев - дипломатическому пути к завершению войны и необходимости пережить еще одну сложную зиму в условиях продолжающейся российской агрессии.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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