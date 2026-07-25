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Мобилизация по-новому: какие изменения готовит Драпатый, что будет с ТЦК и "бусификацией"

Юрий Берендий
25 июля 2026, 15:55
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Новый главком Драпатый и и.о. министра обороны Хмара получили полномочия на реформирование ТЦК. Каких изменений следует ожидать и что ждет систему.
Мобилизация в Украине - какие задачи Зеленский поставил перед Драпатым и Хмарой
Мобилизация в Украине - какие задачи Зеленский поставил перед Драпатым и Хмарой / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Что думают народные депутаты о будущем ТЦК и мобилизации
  • Почему реформа Федорова до сих пор не заработала
  • Как теперь призывают добровольцев без ТЦК

Смена высшего военного руководства Украины вызвала волну дискуссий о будущем территориальных центров комплектования и системы мобилизации в целом. Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый и и.о. министра обороны Евгений Хмара получили от президента четкий мандат - закрыть небо и навести порядок в мобилизационных процессах, которые годами вызывают наибольшую общественную напряженность.

"Главред" выяснил, каких изменений следует ожидать от реформы ТЦК и мобилизации при новом руководстве Минобороны и Генштаба.

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Какие задачи Зеленский поставил перед Драпатым и Хмарой

Президент подчеркнул, что смена руководства Вооруженных сил и Министерства обороны не означает изменения стратегических целей. По его словам, те вызовы, которые стояли перед предыдущим руководством оборонного сектора, полностью остаются актуальными и для новой команды. Речь идет не только о ситуации на фронте, но и о внутренних изменениях в системе мобилизации и деятельности ТЦК.

"Безусловно, и Драпатому, и Хмаре придётся выполнить ту главную задачу, которая стоит сегодня после долгой и изнурительной для всех войны. Задачи, которые я ставил и Федорову, и Сырскому... Вопрос закрытия неба, вопрос ТЦК, вопрос нормального, если можно так сказать, облика мобилизации", - заявил Владимир Зеленский.

Президент также подчеркнул, что эти направления не могут реализовываться отдельными должностными лицами или отдельными структурами. По его словам, эффективность возможна лишь при условии командной работы между Генеральным штабом, Министерством обороны и другими органами государственной власти. Он обратил внимание на то, что предыдущему руководству не удалось наладить настолько эффективное взаимодействие, которое было бы достаточным для реализации комплексных реформ.

"Все это, пока не закончится война, придется делать вместе, в союзе. К сожалению, такого союза не сложилось раньше", - сказал Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Мартином, которую транслировал Офис президента Украины.

Розыск ТЦК - что нужно знать
Розыск ТЦК - что нужно знать / Инфографика - Главред

Как могут реформировать ТЦК и СП

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Ирина Фриз считает, что приход Михаила Драпатого может стать шансом для запуска давно анонсированной модернизации системы территориальных центров комплектования. По ее мнению, новый главнокомандующий хорошо знаком с внутренними проблемами этой структуры, а потому способен предложить более эффективную модель ее работы.

"Мы помним, что в своё время Михаил Драпатый подавал рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками из-за царившего беспорядка. Я надеюсь, что пребывание Михаила Драпатого на посту главнокомандующего и владение всей информацией о проблемах ТЦК, возможно, способствуют тому, что будет начата реформа структуры. Это может быть перевод ТЦК в более цифровой формат, чтобы они в первую очередь занимались ведением реестра", - рассказала Ирина Фриз в комментарии ТСН.ua.

Она отметила, что еще ранее обсуждались варианты передачи части функций ТЦК другим государственным органам. В частности, рассматривалась возможность вывести территориальные центры комплектования из подчинения Сухопутных войск и перевести их в ведение Министерства обороны. Кроме того, значительно большую роль в процессе мобилизации, по ее мнению, должны получить органы местного самоуправления, что уже предусмотрено действующим законодательством.

Отдельно депутат обратила внимание на необходимость полностью пересмотреть практику так называемого "уличного оповещения".

"Оно должно быть сведено к минимуму и ограничиваться проверкой документов патрулями полиции. Если у человека нет обновлений в приложении "Резерв+"… то такой гражданин может быть доставлен в ТЦК для выяснения всех обстоятельств. Не нужно отбирать у людей телефоны, не нужно унижать, не нужно задерживать противоправным образом. Дискредитация военных - это моральное преступление против людей, которые защищают государство во время войны", - подчеркнула Фриз.

Мобилизация по-новому: какие изменения готовит Драпатый, что будет с ТЦК и
"Резерв+" / Инфографика: Главред

Почему реформа мобилизации застряла

Военный омбудсмен подчеркнула, что, несмотря на многочисленные презентации и рабочие встречи, реальных результатов реформирования мобилизационной системы при предыдущем руководстве Министерства обороны достигнуто не было. По ее словам, офис омбудсмена регулярно подавал свои предложения, однако они так и не были реализованы.

В эфире "Радио Свобода" она подчеркнула, что президент неоднократно ставил задачи по реформе, но ни одна из команд Минобороны не довела дело до практического результата.

"Это начинается с таких элементарных вещей, как наведение порядка в системе "Оберег", потому что там очень часто дублируются данные. Около 20%, если не ошибаюсь, - это те, кто уже служит в армии. Мы, как Офис военного омбудсмена, предоставляли предыдущему министру Михаилу Федорову и еще более предыдущему Денису Шмыгалю предложения по реформированию ТЦК. Но за это время мы не увидели никаких реальных шагов, кроме каких-то декларативных заявлений", - сказала Решетилова.

Омбудсмен добавила, что у команды Федорова было общее понимание необходимости изменений, однако процесс застрял именно на этапе организации и внедрения.

"Мне кажется, что впервые я пришла в команду министра где-то в феврале, и мы видели презентации их идей о том, как будут реформированы ТЦК. Мы ходили на совещания по этой реформе, как на работу. И каждый раз мы слышали одно и то же - мы не видели прогресса во внедрении этой реформы. Это факт: за полгода мы не продвинулись в реформе мобилизации даже на полшага", - подытожила Решетилова.

Михаил Федоров НОВАЯ 2026
Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Почему не согласовали передачу функций ТЦК полиции

Член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцик убеждена, что отсутствие результата не означает, что команда бывшего министра обороны Михаила Федорова не работала над реформой мобилизации. По ее словам, соответствующий проект был подготовлен и представлен в Верховной Раде, однако его реализация столкнулась с сопротивлением тогдашнего главы МВД Игоря Клименко. Именно из-за этого масштабные изменения, которые могли существенно изменить работу ТЦК, так и не были введены.

"Федоров приходил на заседание комитета по национальной безопасности со своим проектом, а затем Клименко приходил к нам на заседание комитета по правоохранительной деятельности и просил: "Помогите, Федоров хочет передать нам функции мобилизации, а в ТЦК оставить только сопровождение военнослужащих, раненых и их семей, а также учет. Функции доставки, розыска - все это передать полиции. Клименко был против", - рассказала Яцик в комментарии "Телеграфу".

Депутат также обратила внимание на то, что законопроект об уголовной ответственности сотрудников ТЦК за нарушения во время мобилизации лежит в Раде годами без движения, несмотря на готовность документа.

"У полицейского как спецсубъекта есть ответственность за превышение полномочий при исполнении служебных обязанностей. А законопроект об уголовной ответственности ТЦК за нарушения во время мобилизации лежит уже два года. Он полностью готов, но политической воли принять его нет", - добавила Яцик.

Сможет ли Михаил Драпатый реально реформировать мобилизацию

По словам Юлии Яцик, нынешний главнокомандующий Михаил Драпатый еще во время руководства Сухопутными войсками выступал со своими предложениями по изменению системы мобилизации. Она утверждает, что эти идеи были представлены на самом высоком уровне, однако реализовать их тогда не удалось. После кадровых перестановок реформа фактически остановилась, а новое руководство Сухопутных войск не продолжило соответствующую работу.

"Аналогичные тезисы, которые ранее высказывал Федоров, озвучивал и Драпатый, когда был командующим Сухопутными войсками. На одном из заседаний ВСК мы рассматривали провал мобилизации. Драпатый сказал, что на Штабе представил свою реформу мобилизации, и через несколько дней его уволили и поставили во главе Объединенных сил. Так реформа и не заработала", - отметила Яцик.

Она также утверждает, что одним из направлений работы Драпатого была борьба с коррупционными схемами в системе воинского учета. По словам депутата, ему удалось выявить отдельные незаконные механизмы, с помощью которых некоторые граждане уклонялись от мобилизации. Именно поэтому она предполагает, что уже на новой должности главнокомандующий может вернуться к реализации собственного видения реформирования мобилизационной системы.

"Поэтому Драпатый теперь точно будет воплощать свое видение. Он тогда уже сорвал много коррупционных схем с помощью "Оберега". Например, существовали отдельные реестры людей, которые ежемесячно приносили деньги, чтобы их не мобилизовали", - подчеркнула Яцик.

Михаил Драпатый 2026 НОВАЯ ИНФОГРАФИКА
Михаил Драпатый / Инфографика: Главред

Почему народные депутаты сомневаются в скорой реформе ТЦК

После назначения нового военного руководства среди народных депутатов нет единого мнения относительно того, продолжится ли реформа мобилизации. Часть парламентариев считает, что кадровые перестановки могут привести к фактическому сворачиванию реформы, тогда как другие убеждены, что президентское поручение сделает реформу одним из главных направлений работы нового главы Министерства обороны.

"Теперь такой реформы не будет. Если протесты утихнут, Хмара будет временным "пассажиром" на месяц, а потом его назначат на постоянной основе, и тогда все. Можете забыть о реформах. Это очень вероятный сценарий", - заявил собеседник "Телеграфа" из фракции "Слуга народа".

В то же время член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз убеждена, что смена фамилий в руководстве оборонного ведомства не отменяет поставленных президентом задач. По её мнению, новый руководитель Министерства обороны, независимо от статуса, должен предложить собственное видение реформы, подготовить необходимые законодательные изменения и обеспечить их прохождение через Верховную Раду при участии профильного комитета.

"Задача реформ поставлена президентом Зеленским. Соответственно, кто бы ни занимал должность министра обороны, он должен выполнить эту задачу. То есть предложить видение, внести изменения и донести их до парламента, в частности до профильного комитета. А это важно, ведь комитет способен скорректировать те нормы, которые не пройдут в зале", - пояснила Фриз.

Чтобы не тратить время на разработку концепции с нуля, депутат предложила команде Федорова зафиксировать уже наработанное в формате отдельного документа для преемников.

"На брифинге Федорова я предложила ему и его команде оперативно подготовить "Белую книгу", в которую внести все наработки, даже если они еще несовершенны, и передать следующему главе Минобороны, чтобы не тратить время на разработку концепции и утверждение у президента. Федоров же прошел эти этапы", - отметила Фриз.

Впрочем, даже при наличии политической воли депутат от фракции "Голос" Соломия Бобровская предостерегает от завышенных ожиданий относительно темпов работы новой команды. Она напомнила, что подобные приоритеты уже озвучивал Федоров, однако так и не довел коммуникацию с парламентом до логического завершения.

"Возможно, это будет приоритетом, но ведь это было и приоритетом Федорова. А он ни разу не вышел с коммуникацией. У Хмары будет миллион дел: нужно разобраться с контрактами, партнерами, коммуникацией, дронами, переводами, эффективностью бригад. Это же всё будет идти полным ходом. Ему понадобится как минимум месяц, чтобы войти в курс дела, если, конечно, он останется на должности", - отметила Бобровская.

Что предполагает реформа военной службы
Что предусматривает реформа военной службы / Инфографика: Главред

Почему принудительная мобилизация останется неизбежной

Председатель Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Юрий Гудименко обратил внимание, что современная война стремительно меняется благодаря развитию технологий, однако решающую роль на поле боя, как и раньше, играют военнослужащие. По его словам, даже максимальная роботизация фронта не позволит полностью отказаться от мобилизации.

"И в любом случае сейчас мобилизация, хотим мы этого или нет, будет в значительной степени принудительной", - подчеркнул Гудименко в эфире Radio NV.

Как теперь добровольцам пройти мобилизацию напрямую без ТЦК

Параллельно с дискуссиями о масштабной реформе мобилизации в Украине уже начали внедрять отдельные изменения в механизм комплектования Сил обороны. Киевский городской ТЦК и СП сообщил, что отныне граждане, добровольно желающие вступить в армию во время мобилизации, могут оформлять вступление непосредственно через выбранную воинскую часть без необходимости обращаться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Ожидается, что такой подход ускорит процедуру и позволит добровольцам самостоятельно выбирать место будущей службы.

"Новый механизм в настоящее время действует для добровольцев, призываемых в рамках мобилизации. Для поступления на военную службу по контракту продолжает действовать действующий порядок оформления", - сообщили в Киевском городском ТЦК и СП.

По новым правилам кандидат самостоятельно выбирает вакансию в воинской части, проходит собеседование и после положительного решения командования подает заявление на прохождение службы. Далее командир воинской части выдает направление на прохождение военно-врачебной комиссии, после успешного медицинского осмотра доброволец прибывает к месту службы для оформления, а при необходимости проходит базовую общевойсковую подготовку. Таким образом, основное взаимодействие будущего военнослужащего происходит непосредственно с воинской частью, а не через ТЦК.

В территориальных центрах комплектования также сообщили о начале первого этапа трансформации системы контрактной службы. Военнослужащие и гражданские лица получили возможность заключать новые виды контрактов, среди которых пехотно-штурмовой, боевой и базовый. При этом действующим военнослужащим больше не нужно ждать окончания срока предыдущего договора - после подписания нового контракта старый автоматически теряет силу. Среди ключевых преимуществ новой системы называют четко определенный срок службы продолжительностью 14 или 24 месяца в зависимости от должности, гарантированное увольнение по окончании контракта независимо от действия военного положения, отсрочку от повторной мобилизации после увольнения, а также сохранение денежного довольствия, боевых выплат и социальных гарантий.

"Новые мотивационные контракты предоставляют военнослужащим понятные условия прохождения службы и четко определенные сроки ее завершения", - подчеркнули в пресс-службе Киевского городского ТЦК и СП.

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Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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