Сенсационное открытие ученых: где могут скрываться сигналы инопланетян

Новый подход позволяет проверить область спектра, которой раньше практически не уделяли внимания.

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Цченые рассказали о поисках инопланетян / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Future_of_images, Pexels/Lucas Pezeta

Вы узнаете:

Исследователи решили изучить архивные данные чилийского телескопа ALMA

Новый метод значительно расширяет возможности поиска инопланетян

Британские астрономы запустили новый проект по поиску возможных следов разумной жизни во Вселенной за пределами Земли.

Вместо традиционного радиодиапазона исследователи решили изучить архивные данные чилийского телескопа ALMA, сосредоточившись на более высоких частотах, где могут скрываться искусственные сигналы, пишет Gizmodo.

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По словам руководителя исследования Луизы Мэйсон, такой подход позволяет проверить область спектра, которой раньше практически не уделяли внимания. Ученые надеются обнаружить как преднамеренные передачи, так и возможные технологические сигналы, случайно попавшие в космос.

Еще одним преимуществом новой методики стало использование уже существующих астрономических архивов. Благодаря этому исследователи получили возможность одновременно проанализировать данные о тысячах звездных систем, которые ранее не входили в программу поиска.

Хотя подтверждений существования внеземных цивилизаций пока не найдено, команда считает, что новый метод значительно расширяет возможности поиска и поможет точнее определить, где стоит искать потенциальные сигналы в будущем.

Астрономы изучают планету, где одна сторона никогда не видит ночи

Ученые продолжают исследовать экзопланету LHS 3844b, расположенную примерно в 50 световых годах от нашей планеты. Она находится в приливном захвате, поэтому всегда повернута к своей звезде одной и той же стороной.

Из-за этого на одной половине LHS 3844b постоянно светит звезда, тогда как другая погружена в вечную темноту. Такой контраст приводит к огромной разнице температур: освещенная поверхность раскаляется примерно до 1000 кельвинов, а ночная сторона остается значительно более холодной.

Ранее учёные удивили версией о другой Вселенной. Большой взрыв соответствует отскоку от предыдущей фазы коллапса, а не абсолютному началу всего сущего.

Напомним, ранее Главред писал о том, что ученые удивили загадочным сигналом из космоса. Традиционные объяснения загадочного сигнала становятся все менее однозначными, а одна из главных космических тайн по-прежнему остается нерешенной.

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