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О муравьях можно забыть: домашняя приманка действует быстро и без промаха

Алексей Тесля
24 июля 2026, 19:57
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При использовании концентрата важно обязательно разбавлять его водой, в противном случае средство может оставить ожоги на листьях растений.
О муравьях можно забыть: домашняя приманка действует быстро и без промаха
Как защититься от муравьев / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, freepik.com

Вы узнаете:

  • Эффективное домашнее средство помогает отпугивать многих садовых вредителей
  • Все необходимые компоненты обычно есть на кухне
  • Эффективность чеснока объясняется веществом под названием аллицин

Тем, кто хочет защитить растения от муравьев без использования агрессивной химии, стоит обратить внимание на обычный чеснок.

Из него можно приготовить эффективное домашнее средство, которое помогает отпугивать многих садовых вредителей, а все необходимые компоненты обычно есть на кухне, пишет Express.

видео дня

Эффективность чеснока объясняется веществом под названием аллицин. Оно образуется, когда зубчики раздавливают или измельчают, и именно оно придает чесноку характерный резкий запах. Если для человека этот аромат привычен, то для многих насекомых он становится мощным отпугивающим фактором. Аллицин нарушает способность вредителей находить растения, сбивая их естественные ориентиры.

Кроме того, чеснок обладает природными противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Благодаря этому он не только отпугивает мух, муравьев, жуков и других насекомых, но и помогает снизить риск развития некоторых грибковых заболеваний, включая мучнистую росу.

Как приготовить чесночный спрей

Для приготовления понадобится одна головка чеснока, около литра воды и немного жидкого мыла.

Сначала чеснок очищают, измельчают в блендере со стаканом воды до состояния кашицы, после чего добавляют оставшуюся воду и примерно чайную ложку кастильского или жидкого мыла. Полученную смесь оставляют настаиваться на несколько часов или на ночь, чтобы активные вещества успели перейти в воду.

Затем раствор процеживают через мелкое сито или марлю, чтобы удалить кусочки чеснока, которые могут забить распылитель.

Сода против муравьев
/ Инфографика: Главред

Для борьбы с мягкотелыми вредителями специалисты советуют усилить средство, добавив около двух столовых ложек подсолнечного, рапсового или другого растительного масла. После этого смесь должна настояться не менее суток.

При использовании такого концентрата важно обязательно разбавлять его водой. В противном случае средство может оставить ожоги на листьях растений.

Перед обработкой всего сада рекомендуется сначала опрыскать небольшой участок или одно растение. Это поможет убедиться, что раствор не вызывает повреждений, изменения окраски листьев или цветков.

Смотрите видео - средство от муравьев:

В этом видео автор рассказывает, как приготовить домашнюю приманку для борьбы с муравьями, используя простые ингредиенты, которые легко найти дома. Он пошагово показывает процесс приготовления, объясняет, как правильно применять средство и в каких местах его лучше разместить.

Также автор делится рецептом сладкой приманки, которая привлекает муравьев. Насекомые переносят ее в гнездо, благодаря чему средство постепенно распространяется по всей колонии, а не действует только на отдельных особей. По словам автора, этот способ прост в использовании, не требует больших расходов и может стать хорошей альтернативой готовым средствам от муравьев.

Ранее Главред писал о том, где никогда не бывает комаров в Украине. Казалось, не существует места, где нет комаров в стране с умеренно континентальным климатом, однако Украина славится несколькими такими точками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что комары не выдерживают одного запаха. Комары не переносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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