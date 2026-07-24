Как сказать на украинском "снисходительность": большинство даже не догадывается

В украинском языке есть несколько удачных эквивалентов слова "снисходительность".

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Как сказать на украинском "снисходительность" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как сказать на украинском "снисходительность"

Чем отличаются "поблажливость", "милосердие" и "высокомерие"

Русское слово "снисходительность" нередко вызывает трудности при переводе, ведь его значение может меняться в зависимости от контекста. Украинский язык предлагает несколько естественных соответствий, которые помогают точно передать смысл этого слова.

Главред расскажет, как правильно перевести слово "снисходительность" на украинский язык.

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Как сказать на украинском "снисходительность"

В русском языке "снисходительность" означает терпимость, мягкость, отсутствие строгости по отношению к чужим слабостям или ошибкам, пишет Oboz.ua. В то же время оно может иметь два противоположных оттенка:

положительный - благородная снисходительность, милосердие, готовность простить;

негативный - демонстрация высокомерия, показное снисхождение, подчеркивающее собственное превосходство над другим человеком.

Наиболее близким и наиболее часто употребляемым украинским словом является "поблажливість". Оно охватывает оба возможных значения:

Доля виявилась до нас поблажливою - в положительном смысле, как милость или доброжелательность.

Він дивився зверхньо, з відчутною поблажливістю у погляді - в негативном смысле, как проявление высокомерия.

Когда речь идет о благородстве и доброжелательности, украинский язык предлагает ряд естественных вариантов:

милосердність - готовность прощать и помогать;

милість или милостивість - проявление доброты и благосклонности;

вибачливість - склонность не осуждать чужие ошибки.

Если же "снисходительность" используется в значении демонстрации превосходства, то точнее всего передать его словом "зверхність".

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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