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Зеленский раскрыл новые детали производства Украиной ракет к Patriot

Юрий Берендий
23 июля 2026, 21:56
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Президент Украины провёл переговоры с руководством компании Raytheon по вопросам локализации производства противоракет и расширения оборонного партнёрства.

Зеленский раскрыл новые детали производства Украиной ракет к Patriot
ЗРК Patriot - Украина начнёт производство перехватчиков совместно с Raytheon / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Bundeswehr

Главное из заявления Зеленского:

  • Зеленский провел встречу с командой Raytheon
  • Речь идет о совместном производстве противоракетных комплексов Patriot
  • Правительства проработают детали партнерства

Украина начнет совместное с американской компанией Raytheon производство ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с руководством компании во главе с вице-президентом Джозефом Деантоной.

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Зеленский подчеркнул важность компании для защиты Украины от российских атак.

"Raytheon - очень сильная оборонная компания, и Украина уже давно использует её технику для защиты наших людей от жестоких российских атак. Я благодарен за готовность компании вывести наше партнерство на еще более высокий уровень, когда Украина будет производить совместно с Raytheon одни из важнейших средств ПВО - перехватчики для Patriot", - заявил Зеленский.

Идея совместного производства противоракет стала продолжением предыдущих переговоров на высшем уровне. По словам президента, эту тему поднимали во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

"Об этом мы с президентом Трампом говорили в Анкаре, и сейчас самое время двигаться в этом направлении", - отметил Зеленский.

Помимо производства перехватчиков, стороны договорились развивать сотрудничество и в других сферах военно-технического сотрудничества, касающихся ненаступательного оборудования. Детализацией этих направлений займутся профильные команды.

"Наши команды - на правительственном уровне и со стороны частного сектора - будут поддерживать контакт, чтобы все доработать. Благодарю Соединенные Штаты за поддержку Украины", - подытожил Зеленский.

Инфографика patriot, патриот
Patriot / Инфографика: Главред

У Украины может возникнуть дефицит ракет для Patriot - комментарий советника Зеленского

Специалист по беспилотным и радиотехнологиям, новоиспечённый советник президента Украины Сергей Бескрестнов отметил, что украинские системы ПВО Patriot стали значительно реже сбивать российские баллистические ракеты, и это явный признак ограниченных запасов боекомплекта для этих комплексов.

"У меня нет на 100% достоверной информации о том, какие у нас запасы ракет. Это знают только Воздушные силы. Но я сделал такой взвешенный вывод, и точно так же его сделает наш враг. Если мы видим, что сбиваем 0 из 5 или 0 из 30, а раньше мы очень часто сбивали 100% баллистических ракет, то все понимают, что происходит", - отметил Бескрестнов.

Бескрестнов признал, что его слова вызвали значительный резонанс, ведь затронули болезненную тему зависимости Киева от внешней поддержки противовоздушной обороны. По его словам, скрывать ситуацию все равно нет смысла, поскольку противник анализирует те же открытые источники, что и украинская аудитория.

"Россияне тоже это видят, потому что мы публикуем открытую статистику. Я не вижу здесь никакой тайны. Наоборот, я считаю, что мою информацию подали как некую "измену", все были очень шокированы. Но на самом деле мы зависим от поставщиков ракет", - заявил советник министра.

По словам Бескрестнова, причина ограничений кроется не в нежелании союзников помогать, а в объективном состоянии мирового рынка вооружений, где спрос сейчас превышает предложение.

"Но если в мире наблюдается дефицит из-за войны на Ближнем Востоке, а вся Европа ожидает возможной агрессии России против Европы, я понимаю, почему никто не хочет предоставлять нам эти ракеты. Тем более, если ракет физически нет, то их невозможно купить", - подытожил Бескрестнов.

Производство Украиной ракет для Patriot - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Reuters отмечал, что производство перехватчиков Patriot не начнётся достаточно быстро. Эксперты также указывали на места для размещения производственных мощностей и обсуждали возможность открытия завода в Германии в качестве одного из вариантов. Журналисты сообщали, что на развертывание производства может потребоваться не менее года.

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров сформировать зимний пакет из 300 ракет для систем Patriot. Он подчеркнул необходимость получения 100 ракет в месяц в рамках этого пакета.

США начали процесс передачи Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков Patriot. СМИ отмечали, что запуск производства может занять более года.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флэш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем общественной организации "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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