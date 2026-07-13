Украине нужно 300 ракет для Patriot: Зеленский рассказал о соглашении с Трампом

Президент заявил о достижении договоренностей с Трампом по поводу лицензий на Patriot и призвал ускорить разработку систем FREYJA, SAMP/T, IRIS-T и NASAMS.

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Зеленский обратился к партнерам с просьбой предоставить 300 ракет для Patriot / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, US Army

Ключевые тезисы Зеленского:

Ежемесячно требуется 100 ракет для Patriot

Зимний пакет ПВО должен включать 300 ракет

Лицензионное соглашение с Трампом уже согласовано

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров сформировать для Украины зимний пакет из 300 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом глава государства заявил во время заседания "Коалиции желающих".

"Наиболее важными системами на сегодняшний день для защиты жизни от российской баллистики остаются "Пэтриоты". Нам нужны ракеты для ПВО - это ежедневная потребность, и я прошу вас сосредоточиться на этой поддержке", - подчеркнул Зеленский.

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По его словам, Украина уже подсчитала необходимый объем боеприпасов для перезимовки.

"Мы подсчитали, что в этом пакете должно быть 100 ракет для Patriot в месяц - 300 ракет на зиму. Прошу вас это рассмотреть", - обратился Зеленский к партнерам.

Президент подчеркнул, что подготовку к следующему зимнему сезону нужно начинать уже сейчас. В то же время он отметил, что Украина продолжает работать над тем, чтобы заставить Россию перейти к дипломатическому урегулированию войны.

"Мы прилагаем максимум усилий, чтобы подтолкнуть Россию к дипломатии. И это лето уже стало самым сложным для России", - заявил президент.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

По словам Зеленского, украинские удары на дальние и средние расстояния будут продолжаться и только усиливаться. Он добавил, что достаточное количество средств ПВО станет одним из ключевых факторов укрепления позиций Украины.

"Если у нас будет достаточная защита на зиму, у России будет значительно меньше поводов затягивать войну до зимы", - отметил Зеленский.

О чем Зеленский договорился с Трампом

Отдельно глава государства сообщил о достижении важной договоренности с президентом США Дональдом Трампом относительно систем Patriot. По словам Зеленского, в настоящее время команды двух стран работают над реализацией этой договоренности.

"Мы с президентом Трампом достигли важной договоренности относительно лицензий на производство систем Patriot. Наши команды сейчас работают над реализацией этой действительно исторической политической договоренности. Мы очень долго работали над этим", - сказал он.

FREYJA / Инфографика: Главред

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина стремится развивать многоуровневую систему противовоздушной обороны, ведь это затруднит России возможность наносить удары по Европе. Именно поэтому, по его словам, необходимо ускорить работу не только над Patriot, но и над другими современными системами. Президент упомянул комплексы SAMP/T, IRIS-T, NASAMS, а также украинский проект FREYJA.

"Я убежден, что Европа способна обеспечить себе достаточную защиту от любой баллистической угрозы. А еще Европа способна вносить весомый вклад в глобальную безопасность", - подытожил Зеленский.

Есть ли дефицит ракет для ЗРК Patriot - мнение эксперта

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов прокомментировал ситуацию с дефицитом ракет для американских систем противовоздушной обороны Patriot. По его словам, у него нет доступа к точным данным о запасах ракет, однако анализ открытой информации свидетельствует об определенных трудностях с обеспечением ПВО.

"У меня нет на 100% достоверной информации о том, какие у нас запасы ракет. Это знают только Воздушные силы. Но я сделал такой взвешенный вывод, и точно так же его сделает наш враг. Если мы видим, что сбиваем 0 из 5 или 0 из 30, а раньше мы очень часто сбивали 100% баллистических ракет, то все понимают, что происходит", - пояснил он в интервью "Главреду".

Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Советник министра обороны пояснил, что Украина принимает меры для обеспечения систем ПВО необходимыми боеприпасами, однако проблема носит глобальный характер. По его словам, в мире сейчас наблюдается дефицит ракет из-за роста потребностей различных стран на фоне войны на Ближнем Востоке и опасений относительно возможной агрессии России против европейских государств.

Заседание "Коалиции желающих" - новости по теме

Как сообщал Главред, в Париже состоялось 15-е заседание "Коалиции желающих" с участием лидеров 37 стран, на котором союзники приняли ряд решений по усилению поддержки Украины. В частности, они договорились ускорить поставки систем ПВО, ракет и радаров, предоставить лицензии на производство вооружения, а также создать новую антибаллистическую коалицию FREYJA.

Также украинская компания Fire Point представила антибаллистическую ракету FP-7.x, которая станет основой системы ПВО Freyja. Ракета способна перехватывать баллистические цели на расстоянии до 200 км, развивает скорость до 2000 м/с и стоит около 700 тысяч долларов, что почти в пять раз дешевле ракеты Patriot PAC-3.

Кроме того, Украина и еще девять европейских стран объявили о запуске процесса создания Интегрированной коалиции противоракетной обороны. В нее вошли Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем общественной организации "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные воинские подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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