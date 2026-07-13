РФ ударила по Одессе, над городом - черный дым: горят автобусы, есть раненые

Зафиксирован "приоет" по транспортной инфраструктуре Одессы.

https://glavred.info/war/rf-udarila-po-odesse-nad-gorodom-chernyy-dym-goryat-avtobusy-est-ranenye-10780154.html Ссылка скопирована

В Одессе вспыхнул сильный пожар на автостоянке / Коллаж: Главред, фото: t.me/suspilneodesa, t.me/odesaMVA

Кратко:

РФ ударила по транспортной инфраструктуре Одессы

Загорелись автобусы, повреждены четыре дома

Трое мужчин госпитализированы после атаки

Утром в понедельник, 13 июля, российская оккупационная армия атаковала Одессу. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении дронов и ракет в регионе.

После взрыва в небе над Одессой виден дым, сообщает Суспільне.

видео дня

В Одессе дым после "прилета" / Фото: t.me/suspilneodesa

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил о "прилете" по транспортной инфраструктуре.

"Враг атаковал Одессу. Есть попадания по транспортной инфраструктуре города. Детали выясняем", - написал Лысак в Telegram.

Тем временем в Сети появилась информация, что оккупанты атаковали автостоянку в Одессе. Горят автобусы.

Смотрите видео - РФ атаковала автостоянку в Одессе:

Позже Лысак уточнил, что в результате вражеской атаки повреждена территория автотранспортного предприятия. Произошло возгорание автобусов.

Также повреждены 4 частных дома.

Предварительно пострадали трое мужчин - 58, 62 и 66 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

На месте работают все соответствующие службы.

В Одессе после российского удара горят автобусы / Фото: t.me/odesaMVA

Обновлено. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что утром враг в очередной раз атаковал гражданскую инфраструктуру Одесчины. В результате обстрела на территории одного из автопарков вспыхнули 6 автобусов. Еще 11 автобусов и 6 автомобилей получили повреждения.

Также поражена территория санатория, в частности, здание заведения.

По предварительным данным, в результате вражеской атаки пострадали четыре человека: двое - на территории автопарка и еще двое - на территории санатория.

"На местах работают все соответствующие службы. Работы по ликвидации последствий продолжаются", - добавил Кипер.

Атаки РФ на Одессу - новости

Как писал Главред, 11 июля российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области и гражданскому судоходству. В результате атаки погибли два человека, еще двое получили ранения.

10 июля оккупанты также атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. В результате российского удара погиб один человек.

8 июля российские оккупационные войска атаковали Одессу с применением баллистических ракет. Есть погибшие и раненые.

7 июля российская армия в очередной раз нанесла ракетный удар по гражданскому населению Одесской области, применив баллистическую ракету с кассетной боевой частью. В результате атаки на территории производственного предприятия загорелись здание и автомобили, по предварительной информации пострадали три человека.

РФ меняет подход к обстрелам

Страна-агрессор Россия не располагает ракетным ресурсом для еженедельных массированных атак на Украину, однако будет продолжать точечные запуски баллистических ракет для давления на гражданское население. Об этом в интервью Главреду заявил советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Я думаю, что ресурс ракет у них все же ограничен. Они не могут каждую неделю атаковать нас 20 ракетами. Думаю, динамика будет примерно такой же, как сейчас", - подчеркнул "Флеш".

По его словам, единичные масштабные атаки все же останутся возможными, хотя периодичность таких обстрелов существенно уменьшится.

"Время от времени будут массированные залпы - например, по 20–30 баллистических ракет. Возможно, раз в месяц или раз в несколько недель", - отметил советник министра обороны.

Другие новости:

О персоне: Сергей Лысак Сергей Лысак - украинский деятель органов государственной безопасности и государственный служащий. Участник АТО. С 7 февраля 2023 года по 15 октября 2025 года - председатель Днепропетровской областной государственной администрации. С 15 октября 2025 года - начальник Одесской городской военной администрации, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред