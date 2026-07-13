РФ ударила по Одессе, над городом - черный дым: горят автобусы, есть раненые

Кратко:
- РФ ударила по транспортной инфраструктуре Одессы
- Загорелись автобусы, повреждены четыре дома
- Трое мужчин госпитализированы после атаки
Утром в понедельник, 13 июля, российская оккупационная армия атаковала Одессу. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении дронов и ракет в регионе.
После взрыва в небе над Одессой виден дым, сообщает Суспільне.
Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил о "прилете" по транспортной инфраструктуре.
"Враг атаковал Одессу. Есть попадания по транспортной инфраструктуре города. Детали выясняем", - написал Лысак в Telegram.
Тем временем в Сети появилась информация, что оккупанты атаковали автостоянку в Одессе. Горят автобусы.
Смотрите видео - РФ атаковала автостоянку в Одессе:
Позже Лысак уточнил, что в результате вражеской атаки повреждена территория автотранспортного предприятия. Произошло возгорание автобусов.
Также повреждены 4 частных дома.
Предварительно пострадали трое мужчин - 58, 62 и 66 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.
На месте работают все соответствующие службы.
Обновлено. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что утром враг в очередной раз атаковал гражданскую инфраструктуру Одесчины. В результате обстрела на территории одного из автопарков вспыхнули 6 автобусов. Еще 11 автобусов и 6 автомобилей получили повреждения.
Также поражена территория санатория, в частности, здание заведения.
По предварительным данным, в результате вражеской атаки пострадали четыре человека: двое - на территории автопарка и еще двое - на территории санатория.
"На местах работают все соответствующие службы. Работы по ликвидации последствий продолжаются", - добавил Кипер.
Атаки РФ на Одессу - новости
Как писал Главред, 11 июля российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области и гражданскому судоходству. В результате атаки погибли два человека, еще двое получили ранения.
10 июля оккупанты также атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. В результате российского удара погиб один человек.
8 июля российские оккупационные войска атаковали Одессу с применением баллистических ракет. Есть погибшие и раненые.
7 июля российская армия в очередной раз нанесла ракетный удар по гражданскому населению Одесской области, применив баллистическую ракету с кассетной боевой частью. В результате атаки на территории производственного предприятия загорелись здание и автомобили, по предварительной информации пострадали три человека.
РФ меняет подход к обстрелам
Страна-агрессор Россия не располагает ракетным ресурсом для еженедельных массированных атак на Украину, однако будет продолжать точечные запуски баллистических ракет для давления на гражданское население. Об этом в интервью Главреду заявил советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.
"Я думаю, что ресурс ракет у них все же ограничен. Они не могут каждую неделю атаковать нас 20 ракетами. Думаю, динамика будет примерно такой же, как сейчас", - подчеркнул "Флеш".
По его словам, единичные масштабные атаки все же останутся возможными, хотя периодичность таких обстрелов существенно уменьшится.
"Время от времени будут массированные залпы - например, по 20–30 баллистических ракет. Возможно, раз в месяц или раз в несколько недель", - отметил советник министра обороны.
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О персоне: Сергей Лысак
Сергей Лысак - украинский деятель органов государственной безопасности и государственный служащий. Участник АТО. С 7 февраля 2023 года по 15 октября 2025 года - председатель Днепропетровской областной государственной администрации. С 15 октября 2025 года - начальник Одесской городской военной администрации, сообщает Википедия.
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