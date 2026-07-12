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Вероятность завершения войны: в Fox News оценили удары Украины по НПЗ РФ

Алексей Тесля
12 июля 2026, 22:23
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Российская система противовоздушной обороны не способна одновременно надежно прикрыть все НПЗ.
Дроны атаковали Москву - горит НПЗ
Удары по НПЗ РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

  • Удары Украины отражаются на топливном рынке России
  • ПВО РФ не способна одновременно надежно прикрыть все НПЗ

Украинские силы продолжают наносить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, что, по оценкам аналитиков, уже отражается на топливном рынке России.

На этом фоне Москва сократила экспорт дизельного топлива, вынуждена искать дополнительные источники поставок и сталкивается с перебоями в обеспечении отдельных регионов, включая временно оккупированный Крым, пишет Fox News.

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Эксперты проанализировали, каким образом атаки на энергетическую инфраструктуру могут сказаться не только на ходе войны, но и на внутренней ситуации в России.

Российский оппозиционный политик Максим Кац считает, что особое значение имеет предстоящая осенняя кампания по выборам в Госдуму, поскольку для Кремля важно продемонстрировать высокий уровень поддержки власти.

"Если в сентябре все увидят, что поддержка Путина составляет 10–20%, возникнут вопросы, почему-то он должен назначать губернаторов и контролировать систему. Это именно то, чего он хочет избежать", - объясняет Кац.

По его мнению, возникающие проблемы с топливом подрывают одну из ключевых задач российских властей - убедить население, что война практически не влияет на повседневную жизнь страны.

"Для танков топливо найдут. Вопрос не в этом. Вопрос в том, сможет ли Путин сохранить контроль над Россией", - отмечает оппозиционер.

Кац также подчеркнул, что предсказать момент возможных политических изменений невозможно, поскольку авторитарные системы нередко выглядят устойчивыми вплоть до их внезапного ослабления.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
/ Главред

Схожей точки зрения придерживается бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США в отставке Филип Бридлав. По его словам, российская система противовоздушной обороны не способна одновременно надежно прикрыть все нефтеперерабатывающие предприятия и объекты энергетики.

"РФ физически не способна защитить все свои НПЗ и энергетические объекты на такой огромной территории. И это главная проблема Москвы. Каждое средство ПВО, которое они перебрасывают для защиты инфраструктуры, не может работать на фронте", - объясняет генерал.

По мнению экспертов, сейчас главный вопрос заключается уже не в том, может ли Украина наносить чувствительные удары по российской экономической инфраструктуре, а в том, насколько долго экономика и политическая система России смогут выдерживать подобное давление.

ВСУ нанесли удары по объектам РФ в глубоком тылу: что известно

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины провели масштабную операцию против военной и критически важной инфраструктуры российских войск на временно оккупированных территориях.

По информации украинских военных, ударные беспилотники успешно поразили 36 объектов, расположенных далеко за линией фронта. В числе целей оказались командные пункты, радиолокационные комплексы, логистическая инфраструктура, а также объекты, обеспечивающие российские подразделения топливом и энергоснабжением.

Удары вглубь РФ - новости по теме

Главред ранее писал, что Владимир Зеленский подтвердил успешную атаку на нефтяной терминал в российском Санкт-Петербурге и предприятие в Тамбовском регионе, вовлеченное в производство российского оружия.

Напомним, в Краснодарском крае РФ было шумно. Неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов - Ильский НПЗ.

Ранее украинские военные применили "дальнобойные санкции" и поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове. НПЗ находится на расстоянии около 700 километров от линии фронта.

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Об источнике: Fox News

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

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