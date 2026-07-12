Линдси Грэм скончался в результате кратковременной и внезапной болезни.

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Скончался сенатор США Линдси Грэм / коллаж: Главред, фото: x.com/LindseyGrahamSC

Кратко:

Линдси Грэму был 71 год

Семья сенатора просит о соблюдении конфиденциальности

Сенатор-республиканец Линдси Грэм скончался 11 июля в возрасте 71 года, согласно заявлению, опубликованному в его официальном аккаунте в X.

Отмечается, что Линдси Грэм скончался в результате кратковременной и внезапной болезни.

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"Семья сенатора Грэма благодарит за молитвы в это трудное время и просит о соблюдении конфиденциальности в этот невероятно сложный период", - говорится в заявлении.

Как пишет NBC, Линдси Грэм умер из-за остановки сердца в своем доме в Вашингтоне.

Линдси Грэм был одним из самых известных и активных сторонников Украины среди американских республиканцев. Его позиция имела большое значение, поскольку после 2022 года отношение к поддержке Украины в Республиканской партии стало неоднородным.

Грэм был впервые избран в Палату представителей в 1994 году, а в Сенат - в 2002 году. В 2026 году он баллотировался на переизбрание.

Он был стойким союзником президента США Дональда Трампа по большинству вопросов, но по некоторым вопросам, таким как внешняя политика, расходился с Трампом во мнениях.

"Он выдающийся человек. Он долгое время был рядом со мной", - сказал Трамп в ходе телемитинга в поддержку Грэма в прошлом месяце, отметив, что они с Грэмом соперничали за выдвижение в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии в 2016 году, напоминает The Washington Post.

"После того как эта борьба закончилась, мы стали лучшими друзьями, и он помогал мне не меньше, чем кто-либо другой в Сенате", - говорил Трамп.

Линдси Грэм - главное

Еще в пятницу, 10 июля, Грэм находился с визитом в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с сенатором США Линдси Грэмом, который уже в десятый раз находиля с визитом в Киеве, и об обсуждении с ним вопроса санкций против РФ.

"Именно сейчас важно усилить наше дальнобойное санкционное давление на Россию новыми санкционными шагами партнеров. Линдси проинформировал о работе в Конгрессе над соответствующим законопроектом. Мы также обсудили насущные потребности в ПВО для защиты наших людей", – написал Зеленский в Telegram.

Как сообщал Главред, 10 июля Линдси Грэм сообщил о достижении соглашения с Белым домом по поводу законопроекта об ужесточении санкций против страны-агрессора РФ.

"Мы работали вместе с администрацией – сенатор Блюменталь, я и сенатор Шагин, – чтобы убедиться, что этот документ будет приемлем для администрации, что он сформулирован так, чтобы они могли его поддержать. Я рад сообщить, что примерно 30 минут назад мы достигли соглашения с Белым домом относительно версии законопроекта о санкциях против России, которую они поддержат. Это означает, что он станет законом", – сообщил Грэм на брифинге в Киеве.

Линдси Грэм во время последнего визита в Украину посетил одну из производственных баз украинской технологическо-оборонной компании SkyFall, где ознакомился с разработкой и производством современных беспилотных систем.

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О персоне: Линдси Грэм Линдси Олин Грэм (англ. Lindsey Olin Graham; род. 9 июля 1955, Сентрал, Южная Каролина) - американский политик-республиканец. Полковник. 3 марта 2022 в прямом эфире телеканала Fox News Линдси Грэм призвал российских военных ликвидировать президента РФ Владимира Путина. Отдельно в своем Твиттере он выразил надежду, что в российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг" или заговорщик Брут, который убил римского узурпатора Цезаря. Комментарии Грэма вызвали возмущение политиков левого толка. Его раскритиковали конгрессмены-демократы, которые заявили, что "призыв к убийству главы государства немыслим", пишет Википедия.

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