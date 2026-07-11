День рыбака 2026 — поздравления, картинки и открытки для любителей и профессионалов

День рыбака, или профессиональный праздник работников рыбного хозяйства Украины, ежегодно отмечается во второе воскресенье июля. Он был установлен Указом Президента Украины № 464/95 от 22 июня 1995 года. В 2026 году праздник приходится на 12 июля. При этом не следует путать его со Всемирным днём рыболовства, который ежегодно отмечается 27 июня во многих странах мира. Главред собрал интересные поздравления.
С Днем рыбака - картинки, поздравления и открытки
Поздравляю с Днем рыбака! Желаю, чтобы каждая рыбалка приносила не только щедрый улов, но и хорошее настроение, спокойствие и незабываемые моменты. Пусть рыба всегда клюет, а в жизни сопутствует удача во всех делах!
***
С праздником! Пусть каждый выезд на водоем дарит настоящее удовольствие, крупные трофеи и замечательную компанию. Желаю крепкого здоровья, терпения, удачи и исполнения всех мечтаний!
С Днём рыбака! Пусть судьба будет такой же щедрой, как лучший улов, а жизнь радует приятными сюрпризами. Желаю мира, достатка, семейного уюта и много поводов для улыбок.
***
С праздником всех, кто любит рыбалку! Желаю, чтобы каждое утро у воды начиналось с отличного клева, а заканчивалось хорошим настроением. Пусть в жизни всегда будет место для отдыха, радости и новых побед.
Пусть клюет и утром, и днём,
И счастливым будет день.
Пусть улов будет богатым,
А рыбак - всегда рад!
***
С Днем рыбака искренне поздравляю,
Желаю щедрых трофеев.
Пусть удача будет рядом,
И добро приходит повсюду!
Пусть рассвет над водой
Дарит покой и красоту.
А обильный щедрый клев
Принесет удачу и любовь!
***
Пусть рыбалка будет удачной,
Чтобы рыба часто попадалась.
Здоровья, радости, добра,
И счастливой жизни каждый день!
Читайте также:
- Почему 10 июля нельзя стирать и стричься: какой церковный праздник
- Почему 9 июля нельзя начинать новые дела: какой церковный праздник
- Почему 8 июля нельзя купаться в водоемах: какой церковный праздник
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред