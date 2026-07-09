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Почему 10 июля нельзя стирать и стричься: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
9 июля 2026, 14:44
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10 июля избегали стирки, уборки и стрижки, чтобы не "срезать" и не растерять жизненную силу.
Какой церковный праздник 10 июля
Какой церковный праздник 10 июля / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 10 июля
  • Что можно делать 10 июля
  • Что нельзя делать 10 июля

В пятницу, 10 июля, православная церковь чтит память преподобного Антония Печерского - одного из основателей русского монашества и Киево-Печерской обители. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 10 июля

Будущий святой родился около 983 года в городе Любече, недалеко от Чернигова. При крещении он получил имя Антипа. Уже в ранние годы Антоний проявлял особую набожность, стремление к молитве и уединенной жизни, что во многом определило его дальнейшую судьбу.

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Стремясь к духовному совершенству, он оставил родные места и отправился в Византию. Согласно церковному преданию, сначала Антоний посетил Константинополь, а затем прибыл на Святую Гору Афон - один из главных центров православного монашества.

На Афоне он принял монашеский постриг и долгие годы подвизался в различных обителях, постигая традиции строгого аскетизма, непрестанной молитвы и полного отречения от мирской жизни. Именно здесь сформировались его духовные принципы, которые позднее легли в основу монашеской жизни на Руси.

Вернувшись на родину, преподобный Антоний поселился в небольшой пещере на днепровских холмах неподалеку от села Берестово. Это место стало началом будущей Киево-Печерской лавры - одного из важнейших духовных центров православия.

Подвижническая жизнь Антония привлекала людей, желавших посвятить себя служению Богу. Вокруг него постепенно собрались ученики, из которых образовалась первая монашеская община. Со временем она выросла в крупный монастырь, сыгравший значительную роль в духовной и культурной истории Древней Руси.

Когда число братии значительно увеличилось, преподобный благословил избрание игумена для управления обителью, а сам вновь удалился в уединенную пещеру, продолжив жизнь в молитве и духовном подвиге.

Преподобный Антоний прожил долгую жизнь и, по преданию, скончался около 1073 года в преклонном возрасте. Его погребение находится в Киево-Печерских пещерах, которые на протяжении многих веков остаются одним из главных мест православного паломничества.

Приметы 10 июля

  • Ясный и теплый день 10 июля - к долгому теплому лету без резких похолоданий.
  • Дождь в этот день - до влажного августа и возможных частых ливней во второй половине лета.
  • Утренний туман - к стабильной, спокойной погоде в ближайшие дни.

Что нельзя делать 10 июля

Возле воды не разрешалось ссориться или оставлять грязь, потому что верили, что это может смыть человеку добрую судьбу, здоровье и удачу. Также в этот день избегали стирки, уборки и стрижки, чтобы не "срезать" и не растерять жизненную силу.

Что можно делать 10 июля

В народной традиции этот день называли Антонием Громоносцем, ведь именно на него часто выпадали грозы и раскаты летнего грома. Считалось, что в этот день особенная сила очищения: люди обязательно купались в воде и одевали свежую, чистую одежду - якобы это обеспечивало здоровье и защиту от недугов на весь год.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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