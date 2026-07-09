"Назвали Зина": предательница Асти сообщила о пополнении

Предательница решила жить в российской глубинке.

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Асти сообщила о пополнении / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Асти

Вы узнаете:

Асти рассказала о пополнении в ее деревенской семье

Какой подарок она получила

Предательница Украины Анна Асти решила променять светскую жизнь на жизнь в российской глубинке и рассказала о пополнении, которое произошло в ее деревенской семье. Как призналась певица росСМИ, она получила неожиданный подарок от соседа.

Недавно запроданка отпраздновала свой день рождения. Асти рассказала, что получила от своего соседа по российской деревне неожиданный и дорогой подарок. Мужчина подарил ей овцу.

видео дня

Как Анна Асти выглядит сейчас / скрин из видео

"Никогда не думала, что мне подарят овечку. Это сделал мой сосед на день рождения. Учитывая то, что она будет моей, то, конечно же, станет самой счастливой овечкой на свете. Мы назвали ее Зина", - похвасталась артистка.

Певица подчеркнула, что будет хорошо заботиться о новой питомице, однако забрать подарок пока не смогла. Оказалось, что даже овца не спешит переселяться в хозяйство Анны.

Анна Асти переселилась в деревню / фото: instagram.com, Анна Асти

"Очень хочу ее уже потискать. Я видела ее только издалека, потому что ее охраняет какой-то барашек очень злющий", - заявила Асти.

Увлечение Асти сельской жизнью давно стало темой для насмешек в российском шоу-бизнесе. Артистку считают "колхозницей" и недолюбливают за сложный характер.

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О персоне: Анна Асти Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба) - певица родом из Черкасс, бывшая солистка группы Artik & Asti, сообщает Википедия. Артистка стала на сторону оккупантов, полностью переехала жить в Россию после 24 февраля 2022 года, где работает, и ни словом не обмолвилась про полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины.

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