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Самый "мемный" футболист Эрлинг Холанн любит девушку со школы: история пары

Алена Кюпели
9 июля 2026, 14:58обновлено 9 июля, 16:22
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История любви Эрлинга Холанна такая же необычная, как и сам футболист.
Эрлинг Хааланд и его семейная жизнь
Эрлинг Холанн и его семейная жизнь / Коллаж Главред, фото Instagram/isabellaa

Кратко:

  • С кем живет Эрлинг Холанн
  • Что известно о личной жизни футболиста

Звездный футболист Эрлинг Холанн - восходящая звезда чемпионата мира, весь мир восхищается талантом норвежского нападающего на поле, а также его смешными выходками вне поля, который становятся мемами в социальных сетях.

25-летний Холанн создал узнаваемый онлайн-образ, связанный с футболом, играми и модой, и поклонники мгновенно узнают его фирменную светлую прическу - конский хвост.

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Между тем, но о его семейной жизни известно очень мало. Главред решил разобраться, свободно ли сердце звездного футболиста.

Личная жизнь Эрлинга Холанна

Оказывается, у Эрлинга Холанна есть вторая половина - 22-летняя Изабель Хаугсенг Йохансен. Они вместе уже пять лет и даже воспитывают сына, которого тщательно скрывают от публики.

Задолго до того, как Эрлинг Холанн стал одной из крупнейших звезд футбола, Изабель Хаугсенг Йохансен уже была частью его жизни.

С кем живет Эрлинг Хаарланг
С кем живет Эрлинг Холанн / Фото Instagram/isabellaa

Они выросли в одном небольшом норвежском городке Брюне, играли за один и тот же местный футбольный клуб и знали друг друга задолго до того, как Холанд стал всемирно известным. Их отношения начались в 2021 году, уже после того, как прошло детство, но задолго до того, как от внимания общественности стало невозможно убежать.

В отличие от многих известных пар, они предпочли держать свои отношения в строжайшей тайне. Публичные появления редки, личные подробности еще реже, и большая часть того, что видят поклонники, - это небольшие моменты, а не тщательно подготовленные заголовки.

Эрлинг Холанн - дети

В 2024 году у них родился первый ребенок, и они начали новую главу своей жизни, продолжая при этом оставаться в основном вне поля зрения общественности.

С кем живет Эрлинг Хаарланг
С кем живет Эрлинг Холанн / Фото Instagram/isabellaa

Однако Эрлинг Холанн рассказал о том, как отцовство изменило его взгляд на футбол и жизнь. "Я никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас, и, честно говоря, с ребенком мне стало еще лучше, потому что я отключаюсь от работы больше, чем когда-либо", - сказал он.

"Когда я прихожу домой, я расслабляюсь еще больше. Думаю, мне нужно передать привет моему сыну", - говорил он в одном из интервью.

С кем живет Эрлинг Хаарланг
С кем живет Эрлинг Холанн / Фото Instagram/isabellaa

Возлюбленная Эрлинга Холанна Изабель: что о ней известно

Пока Эрлинг Холанн на поле, Хаугсенг Йохансен занята материнством и ведением блога. Она имеет 1,1 млн подписчиков в Instagram. Недавно она стала амбассадором норвежского ювелирного бренда Juvelér Langaard и часто публикует новости из их жизни, включая поездки в Париж и Рим, а также фотографии со своего недавнего визита в Техас, где она смотрела игру Холанда на чемпионате мира по футболу FIFA 2026.

В последнее время, когда Холанд возглавлял сборную Норвегии на одном из самых запоминающихся международных турниров, Изабель поддерживала его с трибун, иногда делясь моментами их совместного пути, не превращая свои отношения в зрелище.

С кем живет Эрлинг Хаарланг
С кем живет Эрлинг Холанн / Фото Instagram/isabellaa

Дома у них много общих интересов, включая любовь к видеоиграм, как рассказал Холанн.

"Ей будет довольно неловко, если я это скажу, но она тоже любит играть в видеоигры. Поэтому мы вместе играем в Minecraft", - признавался футболист.

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О персоне: Эрлинг Холлан

Эрлинг Холлан - норвежский футболист, нападающий английского клуба "Манчестер Сити" и сборной Норвегии. Рекордсмен английской Премьер-лиги по голам за сезон (36 голов в сезоне 2022/23). Лучший бомбардир в истории сборной Норвегии.

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