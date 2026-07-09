Что нельзя запрещать детям: три популярные ошибки родителей

Некоторые запреты категорически нельзя налагать на детей. Психолог объяснила, почему.

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Не все запреты родителей идут на благо ребенку / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему дети должны сами выбирать, как одеваться

Можно ли родителям запрещать ребенку высказывать собственное мнение

В процессе воспитания родители иногда запрещают ребенку что-то делать. Таким образом они хотят уберечь его от плохого. Но некоторые запреты, напротив, могут навредить ребенку.

Главред узнал, что психолог Марина Романенко рассказала на своем YouTube-канале о топ-3 запретах, которые родителям не стоит накладывать на своих детей.

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Что нельзя запрещать детям

Часто родителям не нравится одежда, которую выбирают их дети. Поэтому они могут запрещать детям одеваться по своему усмотрению. Это большая ошибка.

"Мы такие разные. У каждого из нас есть своё представление о том, что красиво, а что некрасиво, что удобно, а что неудобно, что уместно, а что неуместно в той или иной ситуации", - пояснила психолог.

Иногда родители неформально запрещают ребенку иметь собственное мнение. Это блокирует развитие критического мышления и уверенности в себе, превращая ребенка в молчаливую и послушную, но несамостоятельную личность.

Также некоторые родители запрещают ребенку быть самим собой. Например, говорят, что ребенок слишком медлительный или, наоборот, очень энергичный, и поэтому никто не может с ним справиться. Так говорить не стоит, ведь это разрушает психику ребенка.

Смотрите видео с объяснением психолога:

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О персоне: Марина Романенко Марина Романенко - практикующий психолог, сертифицированный коуч, основательница Академии профессионального родительства, владелица школы и детского сада "Первая детская академия".

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