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Что нельзя запрещать детям: три популярные ошибки родителей

Анна Косик
9 июля 2026, 13:57
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Некоторые запреты категорически нельзя налагать на детей. Психолог объяснила, почему.
семья
Не все запреты родителей идут на благо ребенку / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Почему дети должны сами выбирать, как одеваться
  • Можно ли родителям запрещать ребенку высказывать собственное мнение

В процессе воспитания родители иногда запрещают ребенку что-то делать. Таким образом они хотят уберечь его от плохого. Но некоторые запреты, напротив, могут навредить ребенку.

Главред узнал, что психолог Марина Романенко рассказала на своем YouTube-канале о топ-3 запретах, которые родителям не стоит накладывать на своих детей.

видео дня

Что нельзя запрещать детям

Часто родителям не нравится одежда, которую выбирают их дети. Поэтому они могут запрещать детям одеваться по своему усмотрению. Это большая ошибка.

"Мы такие разные. У каждого из нас есть своё представление о том, что красиво, а что некрасиво, что удобно, а что неудобно, что уместно, а что неуместно в той или иной ситуации", - пояснила психолог.

Иногда родители неформально запрещают ребенку иметь собственное мнение. Это блокирует развитие критического мышления и уверенности в себе, превращая ребенка в молчаливую и послушную, но несамостоятельную личность.

Также некоторые родители запрещают ребенку быть самим собой. Например, говорят, что ребенок слишком медлительный или, наоборот, очень энергичный, и поэтому никто не может с ним справиться. Так говорить не стоит, ведь это разрушает психику ребенка.

Смотрите видео с объяснением психолога:

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О персоне: Марина Романенко

Марина Романенко - практикующий психолог, сертифицированный коуч, основательница Академии профессионального родительства, владелица школы и детского сада "Первая детская академия".

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