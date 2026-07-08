"Он подпишет мирное соглашение": кто может возглавить РФ после Путина, названа фамилия

Секретарь Форума российской оппозиции Ольга Курносова объяснила, почему у российского президента больше нет ни одного выгодного выхода.

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Крах Путина - оппозиционерка назвала три сценария раскола в Кремле / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Курносова назвала два основных сценария раскола элит

Путин находится в "классическом цугцванге"

Единственный выход для него - оттягивать крах

Для Путина больше не существует ни одного позитивного сценария: все возможные варианты развития событий ведут к потере власти, а единственная стратегия, которая ему остается, - максимально оттягивать неизбежный крах. Об этом заявила секретарь Форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова в интервью Главреду.

По её словам, базовым сценарием для Кремля остаётся раскол среди элит, который может развиваться по двум разным траекториям - и ни одна из них не оставляет президенту РФ пространства для маневра.

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Раскол элит: два сценария паралича власти

"Базовый сценарий - это раскол элит, который может развиваться в двух направлениях. Первый вариант - элитный раскол, легитимированный уличными протестами и революционными событиями. В этом случае часть элит, претендующая на власть, будет стремиться подтвердить свою легитимность перед Западом, одновременно опираясь на внутреннюю уличную поддержку", - отметила Курносова.

Второй сценарий, по мнению оппозиционерки, касается не улицы, а внутренней борьбы в силовых структурах, которые она описывает как неоднородные: внутри них существуют группировки с противоположными внешнеполитическими ориентациями - условно прокитайская и антикитайская.

"Если произойдет такой раскол внутри силовых структур, то ликвидировать Путина проще всего самим же "ФСОшникам", то есть тем, кто его охраняет. Сегодня это Мишустин, и он вполне мог бы устроить многих в качестве технического переходного исполняющего обязанности президента и выполнять роль временного руководителя на переходный период. В частности, он вполне мог бы стать тем, кто подпишет определенное соглашение о перемирии", - рассказала секретарь Форума российской оппозиции.

Смотрите видео, в котором Ольга Курносова рассказала о расколе путинской элиты, бунте российских военных и революционных сценариях, которые могут ожидать Россию:

Революционный сценарий и цугцванг Путина

Отдельно Курносова обратила внимание на риск, который несет возвращение в Россию демобилизованных и вооруженных участников войны, настроения которых могут стать неуправляемыми для власти.

"Когда с войны вернется столько людей, у которых есть оружие и которые вполне могут считать, что их отправили в Украину на убой ради непонятных интересов, они вполне могут попытаться силой захватить власть. Это самый нестабильный сценарий", - считает оппозиционерка.

Курносова также упомянула проект "Черная искра" - сеть сторонников Украины внутри России, которые, по её словам, тоже могут присоединиться к одному из революционных сценариев.

Отдельно она высказалась об ударах беспилотников по элитному подмосковному району Рублевка, назвав их фактором, способным ускорить внутренний кризис в Кремле.

"Я всё жду, когда на Рублевку начнёт прилетать больше дронов. Абсолютно уверена в том, что такую атаку приветствует вся Россия и даже частично Москва. А элита в этом случае гораздо быстрее начнет двигаться в сторону революционных сценариев, потому что поймет, что может потерять даже то, что имеет в ближайшем Подмосковье, а не только за рубежом. Положительных сценариев для Путина я не вижу. Единственный относительно положительный для него вариант - максимально оттягивать свой крах. И пока что ему это удается. Однако это вопрос времени", - отметила Курносова.

Ключевые цели в РФ: куда дотянется Украина ракетой FP-9 / Инфографика: Главред

Новости России - что может стать причиной развала РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок оценил шансы на протесты в России. Он отметил, что в РФ создан механизм противодействия протестам, способный быстро подавлять акции.

Младший сержант ВСУ в отставке, председатель общественной организации "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко отмечал, что существует три катализатора распада РФ, к которым относятся: социальные беспорядки, политический кризис и межнациональные конфликты. В то же время он отметил, что в настоящее время вероятность социальных потрясений невелика и следует обращать внимание на республики, имеющие внешние границы.

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука высказал мнение о роли региональных элит в запуске процесса распада России. По его словам, если региональные кланы почувствуют слабость федерального центра, они попытаются захватить власть в регионах. Он также подчеркнул сложную ситуацию на Северном Кавказе и нестабильность в Сибири.

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О персоне: Ольга Курносова Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961 года, Ленинград) - российская политическая активистка радикально-демократического толка, выдающийся деятель антипутинской оппозиции. В 1990–1993 годах - депутат Ленинградского Совета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединённого гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор "Маршей несогласных" и массовых протестных акций 2011–2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

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