"Черный лебедь" для Путина: назван решающий фактор, который начнет развал России

Процесс распада России может начаться тогда, когда региональные кланы почувствуют слабость центра и начнут перехватывать власть в регионах, отметил Тука.

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Распад России - названы факторы которые начнут развал России / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем сказал Тука:

Вероятность революции в России незначительна

Можно ожидать бунта в регионах РФ

Региональные элиты могут выступить против Москвы, как только почувствуют ее слабость

Региональные кланы в РФ, почувствовав слабость федерального центра, попытаются укрепить свои позиции и избавиться от зависимости от Москвы. Это может запустить процесс распада России. Об этом на чате в Главреде рассказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука.

"Я не верю в возможность революции в России. "Хороших россиян" я называю "временными попутчиками", потому что у нас сейчас один общий враг - Путин. Но наша стратегическая цель - добиться распада России, а их - сохранить Россию в ее нынешнем виде, просто поставить во главе ее другого "Путина"", - сказал он.

Он также скептически отнесся к возможности цивилизационной революции в стране, отметив, что скорее можно ожидать бунта - как в Москве, так и в регионах. В частности, он отметил сложную ситуацию на Северном Кавказе и нестабильность в Сибири, о чем в самой РФ предпочитают не говорить.

Тука также признал вероятность непредсказуемых событий "черного лебедя", которые могут изменить ситуацию в стране, но отметил, что дальнейшая военная и финансовая поддержка Украины может вызвать негативные внутренние последствия для России.

Смотрите видео, в котором Георгий Тука поделился прогнозом относительно дальнейшего хода войны в Украине и перспектив урегулирования конфликта:

"Подчеркиваю, речь идет о регионах. Ведь есть понятие региональных элит. Поверьте, на территории, которая неизвестно какого размера, а плотность населения ниже, чем в пустыне Сахара, влияние владивостокского клана на жизнь на Дальнем Востоке несравнимо с влиянием московского клана", - сказал Тука.

Он отметил, что как только региональные кланы почувствуют слабость федерального центра, они с удовольствием приложат максимум усилий, чтобы оказаться на первом месте, а не на втором. Ведь для любой региональной элиты всегда выгоднее быть лидером в своем регионе, чем уступать кому-то в общей иерархии.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер ГУР Андрей Юсов оценил перспективы завершения войны в Украине, предостерегая, что в ближайшее время не стоит ожидать ее завершения.

Тем временем ударные беспилотники поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ, расположенный вблизи места дислокации 90-й зенитной ракетной бригады, сообщает Defense Express.

Россия продолжает войну при поддержке Китая, Северной Кореи и Ирана, однако в долгосрочной перспективе ей будет сложно вести боевые действия из-за значительных потерь как в живой силе, так и в вооружении. Об этом в интервью Armyinform заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

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Кто такой Георгий Тука Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963 года, Киев) - украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 - 29 апреля 2016), пишет Википедия.

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