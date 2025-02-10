Под носом российской ПВО: НПЗ на юге РФ взорвали возле базы зенитной бригады

Пораженный НПЗ расположен практически вплотную к 90-й зенитной ракетной бригаде РФ.

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Дроны ударили по НПЗ в РФ / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

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Беспилотники поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод

НПЗ расположен вплотную к месту дислокации 90-й зенитной ракетной бригады РФ

Ударные беспилотники поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае страны-агрессора РФ.

Этот НПЗ расположен практически вплотную к месту дислокации 90-й зенитной ракетной бригады РФ, говорится в сообщении профильного ресурса Defense Express.

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В сообщении подчеркивается, что поражение данного НПЗ является показательным. Ведь он фактически находится "за забором" 90-й зенитной ракетной бригады РФ 49-й общевойсковой армии.

Обозреватели обратили внимание на то, что 90-я зенитная ракетная бригада РФ имеет на вооружении зенитные ракетные комплексы типа "Бук-М2", а с 2020 года начала получать "Бук-М3", которые являются последней версией этого ЗРК.

/ defence-ua.com

Удар по Афипскому НПЗ

Ранее сообщилось о том, что дроны атаковали НПЗ в РФ. В ночь на 10 февраля в Краснодарском крае РФ были слышны взрывы. Беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод - там вспыхнул пожар. В Краснодаре из-за работы ПВО была повреждена многоэтажка.

/ Инфографика: Главред

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Как сообщал Главред, ранее РФ атаковали дроны. Стало известно, что горит НПЗ в Ростовской области - было слышно много взрывов и автоматные очереди.

Накануне на Ростовщине, Луганщине и в Бердянске прогремели взрывы. Стало известно, что в РФ атаковали химкомбинат. На нем производят топливо для РСЗО и ракет.

Ранее стало известно о пожаре на важном заводе в Ростове-на-Дону. Очевидцы зафиксировали пожар и запах горения на территории завода Ростсельмаш, который занимается в том числе модернизацией трансмиссии бронетехники и ее ремонтом.

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