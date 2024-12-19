"Море взрывов было": РФ атаковали дроны, горит НПЗ в Ростовской области

Кратко:
- В РФ заявили об атаке дронов на Ростовскую область
- Известно о пожаре и взрывах на НПЗ в Новошахтинске
В ночь на 19 декабря в Ростовской области страны-агрессора РФ прогремели взрывы. Местный власти сообщили об атаке беспилотников, а очевидцы - о мощном пожаре на НПЗ в Новошахтинске.
Как сообщает российский Telegram-канал ASTRA, было слышно много взрывов и автоматные очереди.
"Ярче небо стало. Как в прошлый раз, когда бомбили", — сообщил очевидец.
"Море взрывов было… Очереди автоматные периодически, звуки сбитых ракет", — добавил еще один местный житель.
Взрывы над городом звучали как минимум 40 минут.
Смотрите видео - В Ростовской области гремели взрывы, вспыхнул пожар на НПЗ:
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области подтвердил атаку на НПЗ в Новошахтинске.
"В результате атаки БПЛА в Новошахтинске произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Аварийно-спасательные подразделения выехали на место", - отметил чиновник.
Информация о пострадавших уточняется.
По его словам, Ростовскую область атаковали более 30 БПЛА и три ракеты.
"Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска. Большая часть воздушных целей была нейтрализована", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что из-за падения фрагментов беспилотника получил ранения один человек в населенном пункте под Ростовом. Ему оказана необходимая помощь.
Атаки на НПЗ в России - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 8 ноября был атакован нефтеперерабатывающий завод в Саратове. Операцию провело Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Удар по НПЗ в Саратове осуществлен с помощью дронов в рамках операции украинской разведки.
Вечером 26 октября, в российской Рязани час звучала воздушная тревога. На фоне тревоги в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода заметили зарево.
Московский нефтеперерабатывающий завод остановил работу комбинированной установки Евро+, запущенной в 2020 году, после прилета 1 сентября. На территории завода в тот день возник крупный пожар после сообщений мэра Москвы Сергея Собянина о якобы падении БПЛА на НПЗ. Московские власти не скрывали, что падение беспилотника повредило техническое помещение объекта.
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Удары по России
Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.
Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.
После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.
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