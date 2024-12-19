"Море взрывов было": РФ атаковали дроны, горит НПЗ в Ростовской области

Губернатор Ростовской области подтвердил атаку на НПЗ в Новошахтинске. По его словам, регион атаковали более 30 БПЛА и три ракеты.

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На Новошахтинском НПЗ после взрывов вспыхнул пожар / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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В РФ заявили об атаке дронов на Ростовскую область

Известно о пожаре и взрывах на НПЗ в Новошахтинске

В ночь на 19 декабря в Ростовской области страны-агрессора РФ прогремели взрывы. Местный власти сообщили об атаке беспилотников, а очевидцы - о мощном пожаре на НПЗ в Новошахтинске.

Как сообщает российский Telegram-канал ASTRA, было слышно много взрывов и автоматные очереди.

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"Ярче небо стало. Как в прошлый раз, когда бомбили", — сообщил очевидец.

"Море взрывов было… Очереди автоматные периодически, звуки сбитых ракет", — добавил еще один местный житель.

Пожар на Новошахтинском НПЗ / скриншот

Взрывы над городом звучали как минимум 40 минут.

Смотрите видео - В Ростовской области гремели взрывы, вспыхнул пожар на НПЗ:

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области подтвердил атаку на НПЗ в Новошахтинске.

"В результате атаки БПЛА в Новошахтинске произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Аварийно-спасательные подразделения выехали на место", - отметил чиновник.

Информация о пострадавших уточняется.

По его словам, Ростовскую область атаковали более 30 БПЛА и три ракеты.

"Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска. Большая часть воздушных целей была нейтрализована", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что из-за падения фрагментов беспилотника получил ранения один человек в населенном пункте под Ростовом. Ему оказана необходимая помощь.

Карта НПЗ в России / Инфографика: Главред

Атаки на НПЗ в России - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 8 ноября был атакован нефтеперерабатывающий завод в Саратове. Операцию провело Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Удар по НПЗ в Саратове осуществлен с помощью дронов в рамках операции украинской разведки.

Вечером 26 октября, в российской Рязани час звучала воздушная тревога. На фоне тревоги в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода заметили зарево.

Московский нефтеперерабатывающий завод остановил работу комбинированной установки Евро+, запущенной в 2020 году, после прилета 1 сентября. На территории завода в тот день возник крупный пожар после сообщений мэра Москвы Сергея Собянина о якобы падении БПЛА на НПЗ. Московские власти не скрывали, что падение беспилотника повредило техническое помещение объекта.

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Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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