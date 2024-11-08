Дроны ГУР передали "огненный привет" НПЗ в Саратове - детали успешной атаки

О чем идет речь:
- ГУР с помощью дронов атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове
- Минобороны РФ "отчиталось" об успешном сбивании
В ночь на 8 ноября был атакован нефтеперерабатывающий завод в Саратове. Операцию провело Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источник в Силах обороны.
Согласно информации источника, удар по НПЗ в Саратове осуществлен с помощью дронов в рамках операции украинской разведки.
Ранее стало известно, что ночью на заводе в Саратове возник пожар.
Губернатор региона заявил о падении обломков дронов в Заводском районе, где расположен нефтеперерабатывающий завод.
Что известно о "Саратовском нефтеперерабатывающем заводе"?
"Саратовский нефтеперерабатывающий завод" - одно из старейших нефтеперерабатывающих российских предприятий, ранее известное как завод "Крекинг", входит в структуру нефтяной компании "Роснефть", пишет Википедия.
Находится в Саратове (улица Брянская, дом 1). Объем переработки нефти: 7,2 млн тонн (2020 год).
Предприятие выпускает более 20 видов продукции: неэтилированные бензины, дизельное топливо, мазут всех основных марок, битумы, вакуумный газойль, техническую серу.
Минобороны РФ предсказуемо сообщило, что якобы ночью системы ПВО сбили 17 дронов, из которых шесть - в Саратовской области.
Удары по территории России - что известно
К слову, как сообщал Главред, 6 ноября в российском Каспийске прогремели взрывы в результате атаки беспилотников. Впоследствии аналитик BILD Юлиан Рёпке назвал вероятную цель атаки.
В Forbes также рассказали об ударе ГУР по Каспийской флотилии РФ. Сообщается, что взрыв повредил три корабля, включая два фрегата класса "Гепард" - крупнейшие корабли флота, а также меньший корвет "Буян".
К самым сложным операциям спецподразделения ГУР Group 13 в Черном море относится уничтожение российского судна "Сергей Котов". Корабль дважды был атакован вблизи Босфорского пролива, прежде чем его окончательно уничтожили в марте этого года.
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