Московский НПЗ остановил половину своих мощностей после атаки ВСУ

На ремонт поврежденной установки уйдет от 5 до 6 дней.

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Московские власти утверждали, что на НПЗ упали обломки БПЛА / Коллаж: Главред, Фото: ГУР, скриншот

Московский нефтеперерабатывающий завод остановил работу комбинированной установки Евро+, запущенной в 2020 году, после прилета 1 сентября, отмечает Reuters.

На территории завода в тот день возник крупный пожар после сообщений мэра Москвы Сергея Собянина о якобы падении БПЛА на НПЗ.

Московские власти не скрывали, что падение беспилотника повредило техническое помещение объекта.

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По информации источников агентства, в связи с прилетом была остановлена работа установки Евро+, а именно - в секции первичной обработки из-за повреждения трубопровода вакуумсоздающей аппаратуры на вакуумном блоке АВТ. На ремонт уйдет от 5 до 6 дней.

Сообщается, что эта установка обеспечивала около половины мощностей Московского НПЗ.

Остановка Евро+ заметно сократит производство и продажи авто- дизтоплива крупным и мелким оптом.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

Взрывы в Москве - последние новости

Как писал Главред, ночью 1 сентября во время массированной атаки беспилотников на российские области была атакованы и две ГРЭС в Московской и Тверской областях, а также московский НПЗ. Кроме этого, Тульская, Белгородская, Липецкая, Воронежская, Курская и Брянская области также были под ударами.

Пожар на Московском НПЗ Собянин объяснял не прямым попаданием дронов, а падением обломков беспилотников.

Несмотря на то, что традиционно российские власти говорили, что "жертв и разрушений нет, пожара не произошло", местные публиковали фото и видео, на которых видно прилеты на разных территориях РФ и громкие взрывы.

Тем временем появилась информация о первых применениях новой украинской разработки - ракете-дроне, которая достает до Москвы.

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