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"Факел" над Москвой и более 150 дронов: новые детали массированного удара по России

Юрий Берендий
1 сентября 2024, 09:42
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В России жалуются на атаку 158 дронов сразу по нескольким регионам и на масштабный пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе.
'Факел' над Москвой и более 150 дронов: новые детали массированного удара по России
В России жалуются на атаку более 150 дронов / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

В России продолжается пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе после атаки дронов. Однако российские власти заявляют, что возгорание якобы вызвало не прямое попадание, а падение обломков беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. После падения он повредил отдельное техническое помещение Московского НПЗ", - сообщил Собянин.

Пострадавших нет, а пожарные уже работают на месте.

видео дня

Собянин также отметил, что российская ПВО якобы сбила 11 беспилотников, которые направлялись на Москву, хотя дроны продолжают кружить над городом.

Смотрите видео с последствиями удара по Московскому НПЗ:

'Факел' над Москвой и более 150 дронов: новые детали массированного удара по России
Фото: скриншот

Тем временем российские Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей сообщают о "факеле" на НПЗ, который произошел во время плановых работ по сжиганию топлива. Однако сегодня, после атаки дронов, пожар стал сильнее, утверждают очевидцы.

ТАСС сообщает, что пожару на НПЗ в Капотне присвоен максимальный уровень сложности.

Кроме того, российские пропагандистские СМИ заявляют, что для тушения пожара якобы была привлечена авиация, в частности вертолеты.

Смотрите видео работы пожарных вертолетов над Москвой:

'Факел' над Москвой и более 150 дронов: новые детали массированного удара по России
Фото: скриншот

В то же время по данным российского Минобороны силами российского ПВО якобы было уничтожено и перехвачено 158 БПЛА самолетного типа.

Российское Минобороны заявляет, что силами ПВО было якобы уничтожено и перехвачено 158 беспилотников. В частности, над Курской областью уничтожено 46 дронов, над Брянской - 34, над Воронежской - 28, над Белгородской - 14, над Рязанской - 8, над Москвой - 2, над Московской областью - 7, над Калужской областью - 5, над Липецкой - 4, над Тульской - 3, по 2 дрона в Тамбовской и Смоленской областях, и по одному в Орловской, Тверской и Ивановской областях.

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Удары по России - что известно о взрывах в России 1 сентября

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 1 сентября, во время массированной атаки беспилотников на российские регионы, были атакованы две ГРЭС в Московской и Тверской областях, а также Московский НПЗ. Кроме этого, под ударами оказались Тульская, Белгородская, Липецкая, Воронежская, Курская и Брянская области.

Ночь на 21 августа для жителей Москвы была очень неспокойной. В столице России были слышны взрывы, и местные жители массово сообщали об атаке дронов, которую впоследствии подтвердили власти. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Подольском районе Московской области якобы отбили атаку беспилотников. По его словам, на Москву летело 10 БпЛА, которые удалось сбить российским ПВО.

30 мая в Москве вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил площадь в 4 тысячи квадратных метров. Российские пропагандистские СМИ утверждают, что пожар возник в производственно-складском здании, где находились емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. Для тушения пожара была привлечена авиация.

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