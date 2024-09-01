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"Он уже дал вечный храп": Кислица заинтриговал новостью о смерти Лаврова

Даяна Швец
1 сентября 2024, 08:38
1900
Постпред Украины в Совбезе ООН Кислица намекнул, что Лавров уже умер в своей кровати в элитном пригородном районе.
Лавров, Кислица
Кислица намекнул, что Лавров умер / Коллаж: Главред, Фото: Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina, Фото: Фото:Sergiy Kyslytsya / X via Lev Radin, Фото: pixabay

В субботу вечером, 31 августа, постоянный представитель Украины при Совете безопасности ООН Сергей Кислица заинтриговал сетью интересной новостью. Он написал неоднозначный твит о главе МИД РФ Сергее Лаврове, намекнув на его возможную смерть.

Об этом Кислица написал в соцсети Х.

"Для некоторых российских военных преступников умереть в своей постели в элитном пригородном районе может показаться самым простым выходом. Даже если они пропустят скамью подсудимых, они пойдут прямо в ад, чтобы гореть там вечно, минуя чистилище... Некоторые говорят, что он уже дал вечного храпака (kicked the bucket), и все же по иронии судьбы, я бы хотел, чтобы он был жив, чтобы увидеть его на скамье подсудимых..." - написал Кислица.

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Кто такой Сергей Кислица

Сергей Кислица — украинский дипломат, постоянный представитель Украины при Организации Объединённых Наций (с 20 февраля 2020 года).

Окончил факультет международного права Института международных отношений Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко.

Владеет украинским, русским, английским, испанским и французским языками

Однако пока российские государственные пропагандистские СМИ не обнародовали подобную информацию о смерти Лаврова, ждем подтверждения.

29 августа Лавров участвовал в совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел Сенегала Ясин Фалл.

Последнее громкое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 20 августа. Он жаловался, что после начала наступления ВСУ в Курской области никаких переговоров между Украиной и Россией быть не может.

Переговоры Украины и РФ - последние новости

В России недавно устроили истерику из-за статьи WP о "тайных переговорах". В Министерстве иностранных дел РФ резко отреагировали на информацию в статье Washington Post о том, что операция ВСУ в Курской области якобы сорвала тайные переговоры о частичном прекращении огня.

Как известно, для российского диктатора приоритетной является безопасность на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой области, именно поэтому Путин может просить о мире. Кремлевский диктатор Путин понимает, что удержать наступательный потенциал в зимний период его армии будет сложно, поэтому на достижение цели закладывает еще 10-12 недель.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что помехой на пути к полноценным переговорам есть только один человек - он поделился, когда это может произойти.

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