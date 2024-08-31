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"Есть риск окружения": офицер рассказал о критической ситуации под Покровском

Руслана Заклинская
31 августа 2024, 22:51
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Подкрепление для Сил обороны Украины на Покровском направлении фронта уже отправили, но оно было нужно раньше, сказал Николай Мельник.
'Есть риск окружения': офицер рассказал о критической ситуации под Покровском
ВСУ под Покровск отправили подкрепление / Коллаж: Главред, фото: 109 отдельный горно-штурмовой батальон 10 ОГШБр "Эдельвейс", 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Ситуация на Покровском направлении остается одной из самых сложных на фронте. Линия обороны проходит в 10 километрах от города. Подкрепление в Покровск уже отправили, но оно было необходимо раньше. Об этом заявил офицер ВСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник, пишет "24 канал".

По его словам, ситуацию можно было стабилизировать с меньшими потерями еще неделю назад. Несмотря на превосходство противника в людях, технике, огневых средствах и дронах, Силы обороны отчаянно борются за удержание позиций.

"Есть риск, что наши рубежи обороны попадут в окружение. Поэтому данное решение (об усилении - Главред) является правильным, но запоздалым", - отметил Мельник.

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Офицер подчеркнул, что захват Покровска может серьезно повлиять на оборону всей Донетчины. Это заставит Украину направлять дополнительные подразделения для защиты территорий, поскольку фронт расширится, а также усложнит оборону Часового Яра и Константиновки.

"Это не стратегические трагедии. С падением Покровска Украина точно не закончится. Вопрос в том, все ли сделано для того, чтобы мы дальше могли за него бороться", - сказал он.

Мельник обратил внимание на недостатки в системе ротаций и линий обороны на наиболее опасных направлениях. По его словам, россияне атакуют ограниченными силами и концентрируют удары на одном или двух направлениях, поэтому на таких участках должны быть вторые линии с новыми солдатами, которые позволят тем, кто вернулся с передовой, отдохнуть.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Кто такой Николай Мельник?

Николай Андреевич Мельник (позывной "Фриц"; 15 августа 1985, г.Одесса, Украина) - украинский общественный деятель, доброволец, старший лейтенант, командир механизированной роты M2 Bradley 47 ОМБР Вооруженных сил Украины. Участник российско-украинской войны, пишет "Википедия".

Ситуация вблизи Покровска - последние новости

Напомним, под Покровском ситуация остается критической. Никаких ослаблений позиций, уменьшение количества техники или личного состава не наблюдается. Евгений Иевлев утверждает, что такая ситуация уже месяц, полтора-два, происходят постоянные штурмы.

Как сообщал Главред, РФ готовится к прорыву, чтобы захватить ключевую высоту под Покровском. Аналитик DeepState Роман Погорелый подчеркнул, что на Донецком направлении ситуация ухудшается. К юго-западу от Птичьего расположена одна из ключевых высот возле Покровска, которую оккупанты пытаются захватить.

В ВСУ назвали новые цели РФ после Покровска. Иван Тимочко объяснил, что Донецкая область - это последняя попытка диктатора Владимира Путина показать, что он еще может контролировать ситуацию без объявления масштабной мобилизации.

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