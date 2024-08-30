Сильное продвижение РФ под Покровском: в DeepState раскрыли, что происходит на самом деле

Украинские войска не были готовы к интенсивному давлению со стороны российских оккупантов - ситуация ухудшается.

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Оккупанты продвигаются под Покровском / коллаж: Главред, фото: 33 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

Соучредитель и аналитик проекта DeepState Руслан Микула отметил, что на Покровское направление россияне привлекли значительные силы, которые находились в оперативном резерве.

"Последние две с половиной недели враг достиг существенных успехов на Покровском направлении. Это связано с тем, что россияне привлекли значительные силы, которые находились в оперативном резерве. Сейчас они используются для штурмовых действий в районе Селидово и Новогродовки", - отметил Микула в эфире телеканала "Еспресо".

По словам соучредителя и аналитика проекта DeepState, также важно отметить, что, в определенной степени, наши войска не были готовы к интенсивному давлению со стороны врага.

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"На данный момент фактически потерян контроль над Новогродовкой. Враг уже заходит в Селидово и пытается продвинуться к Украинской, еще одному ключевому городу на этом участке", - сообщил аналитик проекта DeepState.

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Что известно о городе Покровск / Инфографика: Главред

Наступление РФ на Покровск - какая ситуация на фронте

Напомним, что РФ готовится к прорыву, чтобы захватить ключевую высоту под Покровском. Аналитик DeepState Роман Погорелый отметил, что на Донецком направлении ситуация ухудшается. К юго-западу от Птичьего расположена одна из ключевых высот возле Покровска, которую россияне пытаются захватить.

Оккупанты проводят две операции для окружения ВСУ под Покровском. Известно, что первая тактическая операция проводится вдоль линии Новогродовка-Гродовка к востоку от Покровска с целью захвата Мирнограда и продвижения к окраинам Покровска.

В ВСУ назвали новые цели РФ после Покровска. Иван Тимочко объяснил, что донецкая область - это крайняя попытка диктатора Владимира Путина показать, что он еще может контролировать ситуацию без объявления какой-либо масштабной мобилизации.

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