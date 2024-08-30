Откуда ВСУ могут Паляницей ударить по Москве: названо два опасных для РФ города

Украина способна поразить российскую столицу Москву с двух своих городов, дальность Паляницы позволит Силам обороны реализовывать такие военные операции.

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Паляница долетит из Москвы из двух городов Украины / Коллаж: Главред, фото: United 24, DeepState

Ориентировочная дальность нового украинского дрона Паляница составляет около 750 километров. Украина таким дроном может нанести удар по Москве сразу с двух своих городов.

В материале Главреда "Долетит до Москвы и двух десятков аэродромов РФ: чего ожидать от "Паляницы" в войне" говорится о том, что новое оружие для ВСУ Паляница достанет до российской столицы из Харькова и Сум.

"Если посмотреть на карту DeepState и навертить линейкой расстояние, то можно предположить, что дрон дотягивается до Москвы, к примеру, из Сум или Харькова", - сказано в материале. видео дня

Паляница достанет до Москвы из Сум и Харькова / DeepState

Дальность Паляницы – примерно 750 километров, что позволяет дрону долететь до российской столицы, отметил авиационный эксперт Валерий Романенко.

Ракета-дрон Паляница – что известно о новом оружии Украины:

Президент Владимир Зеленский в День Независимости 24 августа заявил, что армия Украины успешно испытала Паляницу – новую отечественную ракету-дрон. Впрочем, он не уточнил, где поразили оккупантов. Глава Минстратегпрома Камышин сказал, что враг поражен Паляницей на захваченных территориях.

Также была опубликована более подробная информация о Палянице. Характеристики дрона засекречены. Предварительно известно, что его дальность – 750 км. Оружие способно эффективно поражать территорию РФ.

Украина будет бомбить вражескую авиацию и аэродромы реактивным дроном Паляница, отметил авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. А. К. Антонова. Он рассказал Главреду, как можно провести эффективную комбинированную атаку.

Кто такой Валерий Романенко Валерий Романенко – авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Боевой радиус ракет Украины / Инфографика: Главред

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