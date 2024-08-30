УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Откуда ВСУ могут Паляницей ударить по Москве: названо два опасных для РФ города

Андрей Ганчук
30 августа 2024, 08:29
102
Украина способна поразить российскую столицу Москву с двух своих городов, дальность Паляницы позволит Силам обороны реализовывать такие военные операции.
Паляница, Москва
Паляница долетит из Москвы из двух городов Украины / Коллаж: Главред, фото: United 24, DeepState

Ориентировочная дальность нового украинского дрона Паляница составляет около 750 километров. Украина таким дроном может нанести удар по Москве сразу с двух своих городов.

В материале Главреда "Долетит до Москвы и двух десятков аэродромов РФ: чего ожидать от "Паляницы" в войне" говорится о том, что новое оружие для ВСУ Паляница достанет до российской столицы из Харькова и Сум.

"Если посмотреть на карту DeepState и навертить линейкой расстояние, то можно предположить, что дрон дотягивается до Москвы, к примеру, из Сум или Харькова", - сказано в материале.

видео дня
Паляница
Паляница достанет до Москвы из Сум и Харькова / DeepState

Дальность Паляницы – примерно 750 километров, что позволяет дрону долететь до российской столицы, отметил авиационный эксперт Валерий Романенко.

Ракета-дрон Паляница – что известно о новом оружии Украины:

Президент Владимир Зеленский в День Независимости 24 августа заявил, что армия Украины успешно испытала Паляницу – новую отечественную ракету-дрон. Впрочем, он не уточнил, где поразили оккупантов. Глава Минстратегпрома Камышин сказал, что враг поражен Паляницей на захваченных территориях.

Также была опубликована более подробная информация о Палянице. Характеристики дрона засекречены. Предварительно известно, что его дальность – 750 км. Оружие способно эффективно поражать территорию РФ.

Украина будет бомбить вражескую авиацию и аэродромы реактивным дроном Паляница, отметил авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. А. К. Антонова. Он рассказал Главреду, как можно провести эффективную комбинированную атаку.

Кто такой Валерий Романенко

Валерий Романенко – авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Украинские ракеты, ракета, паляница инфографика
Боевой радиус ракет Украины / Инфографика: Главред

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Харькова новости Сум новости Москвы Ракета-дрон Паляница
Реклама

Главное за день

РФ нанесла авиаудар по предприятию в Сумах: пострадали 9 человек

РФ нанесла авиаудар по предприятию в Сумах: пострадали 9 человек

09:04 Украина
Александр Лукашенко окончательно стал инструментом Москвы: Жмайло - об учениях армии Беларуси

Александр Лукашенко окончательно стал инструментом Москвы: Жмайло - об учениях армии Беларуси

09:00 Интервью
В Крыму прогремели взрывы: оккупанты скулят об атаке дронов

В Крыму прогремели взрывы: оккупанты скулят об атаке дронов

08:37 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Получится идеально насыщенный вкус: известный повар раскрыл секрет, как квасить капусту 9442

Получится идеально насыщенный вкус: известный повар раскрыл секрет, как квасить капусту

Китайский гороскоп на завтра 30 августа: Кроликам - жертвы, Свиньям - проблемы 7755

Китайский гороскоп на завтра 30 августа: Кроликам - жертвы, Свиньям - проблемы

Чего очень сильно боятся мыши - хитрости, которые реально помогают 7614

Чего очень сильно боятся мыши - хитрости, которые реально помогают

Говорить не может, ест через шприц : что происходит в жизни путинистки Елены Воробей 5879

"Говорить не может, ест через шприц": что происходит в жизни путинистки Елены Воробей

Последние новости

09:33

Король голый: почему статус России как сверхдержавы - карикатурное преувеличение

09:30

Чем отмыть застарелую ржавчину с унитаза: легкий, но очень эффективный способВидео

09:29

Гороскоп на завтра 31 августа: Тельцам - счастливый день, Водолеям - сумасшедшая удача

09:19

"У него всегда были молодые": молчун Меладзе завел фаворитку после развода

09:04

РФ нанесла авиаудар по предприятию в Сумах: пострадали 9 человек

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:00

Александр Лукашенко окончательно стал инструментом Москвы: Жмайло - об учениях армии Беларуси

08:37

В Крыму прогремели взрывы: оккупанты скулят об атаке дронов

08:29

Откуда ВСУ могут Паляницей ударить по Москве: названо два опасных для РФ города

08:25

Войска РФ выбили ВСУ из села Коренево на Курщине - DeepState

Реклама
07:46

Изменила с другим: муж предательницы Галины Безрук объявил о разрыве с ней

07:28

Наступление РФ на Покровск: оккупанты проводят две операции для окружения ВСУ

07:05

Даже гениям будет сложно: надо найти спрятанный ключ за 7 секунд

06:41

В Сумах - взрыв и пожар: армия РФ ударила по инфраструктуре города

06:10

Как Южная Корея хочет вытеснить с рынка Китай и Россиюмнение

04:42

Принесут богатство и счастье: какие картины должны быть в квартире по фэн-шуй

04:30

Елена Мозговая сменила имидж и перестала быть похожей на себя

04:00

Маша Кондратенко прокомментировала слухи о романе с известным певцом

03:45

4 самых лучших способа, как отмыть плитку в ванной: все загрязнения бесследно исчезнутВидео

02:47

В МИД Ирана рассказали планирует ли Тегеран передачу баллистики России - Боррель

02:36

Россияне паникуют: враг боится захода украинских ДРГ на Курскую АЭС - Свитан

Реклама
02:00

Почему стоит каждое утро выпивать стакан теплой воды: полезный фактВидео

01:47

Паралимпиада-2024: на каком месте Украина и сколько медалей уже завоевала

01:30

Блэкаут и уничтожение каскада ГЭС в РФ: названы главные цели для баллистики ВСУ

01:08

РФ использовала в Украине арктических морпехов и странную технику - Плетенчук

00:26

В ЕС обсудили возможность дать разрешение бить ВСУ по РФ: выводы встречи

00:08

Прикоснулся к легенде: Потап засветился в компании мировых знаменитостей

29 августа, четверг
23:31

Никаких переговоров не может быть: оппозиционер РФ заявил о войне в Украине

23:27

Демин впервые раскрыл правду про роман с Мишиной: "Почему исчезла внезапно?"

22:50

"Война не по сценарию Путина": в ОП намекнули на продолжение Курской операции

22:48

Венгрия доигралась: из-за политики Орбана в ЕС возможен бойкот

22:42

Кремль может отвернуться от Курской области в обмен на войну в Украине

22:06

Новый член семьи: Дзидзьо удивил поклонников пополнением

22:05

Командующие НАТО тайно встретились в Дрездене: украинцы также присутствовали

22:04

"Положить конец войне": Украина должна использовать F-16, где это нужно - Павел

22:03

Катастрофа F-16 ВСУ: западные СМИ узнали о версии с "дружественным огнем"

21:20

Катастрофа для Путина: в МИД Швеции сделали заявление о "Курской операции"

21:12

Путину светит арест по ордеру МУС: в Кремле анонсировали неожиданный визит

20:51

Как избавиться от слизней: топ-5 креативных решений для садоводов

20:10

Путин может просить о мире: британский аналитик назвал условие

20:08

Урожая можно и не увидеть: растения, которые нельзя сажать возле малины

Реклама
19:34

Будут лить дожди, но не везде: какой будет погода 30 августа

19:27

"Смарт-часы" для садов и виноградников: ученые разработали находку для урожая

19:25

Крушение F-16 ВСУ: в CNN узнали имя погибшего украинского пилота

19:13

В Германии обвинили Путина в подготовке новой "холодной войны" против Украины

19:10

Ракета-дрон "Паляница" уничтожает враговмнение

18:32

Ценой всего 300 долларов: эксперты перечислили лучшие бюджетные смартфоны

18:31

"Мы не воюем с РФ": Рим не разрешает ВСУ бить итальянским оружием по России

18:30

Света будет больше: график отключения электроэнергии на 30 августа

18:10

Звезда "Слуги народа" рассказал про издевательства в полиции: "Били меня"

18:06

Очень жесткие бои: Сырский назвал самые "горячие" точки фронта на востоке

^
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПрогноз погоды
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Украинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломки
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения женщинеС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять