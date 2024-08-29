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Долетит до Москвы и двух десятков аэродромов РФ: чего ожидать от "Паляницы" в войне

Андрей Ганжа
29 августа 2024, 12:00
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Украина может использовать ракету-дрон дальнего радиуса действия Паляница для ликвидации российской боевой авиации и аэродромов в РФ.
Зеленский, Паляница
Украина оставила в тайне технические характеристики Паляницы и не собирается ждать, пока Запад отменит свои запреты на удары по России / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, United 24

Одна из главных проблем Украины в войне – эмбарго западного мира на удары иностранным оружием вглубь территории России. Киев добился права бить по оккупантам в приграничье, однако все еще не может применять против вражеских сил переданные ракеты дальнего радиуса действия. Из-за этого украинцы по-прежнему не могут наносить массированные ракетные удары по местам дислокации боевых самолетов, которые взлетают и осуществляют бомбардировки городов.

Впрочем, украинское государство работает над своими программами дальнобойного вооружения, бить своим оружием по захватчикам в тылу не запретит никто. Один из таких продуктов – ракета-дрон Паляниця, которую уже успели применить на поле боя.

Что известно о ракете-дроне Паляница, в чем его особенность и какие возможности получают ВСУ в войне с Россией – разбирался Главред.

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"Враг был поражен"

Символично, что Украина применила новое оружие против российских оккупантов в День Независимости, 24 августа. Президент Владимир Зеленский рассказал, что ракета-дрон Паляница была применена успешно.

"Сегодня произошло первое и успешное боевое применение нашего нового оружия. Абсолютного нового класса оружия. Украинской ракеты-дрона "Паляница". Это новый метод возмездия агрессорам. Враг был поражен. Я благодарю всех, кто это обеспечил", - отметил глава государства.

Гарант добавил, что россиянам сложно будет даже выговорить, что прилетело по их позициям.

"Но все же легко понять, за что", - уточнил Зеленский.

Владимир Зеленский
Зеленский 24 августа объявил об успешном испытании ракеты-дрона Паляница / фото: ОП

Куда прилетела Паляница

Сначала в Сети поползли слухи о том, что удар Паляницей пришелся по Воронежской области, где ночью перед Днем Независимости был поражен склад российских войск с боеприпасами.

Впрочем, власти эту версию как не опровергли, так и не подтвердили. Зато сказали, что били по захваченной территории Украины.

"Ракета-дрон "Паляница" сегодня (24 августа, - ред.) была впервые успешно применена, поразив военный объект врага на временно оккупированной территории. Это дрон - и это ракета, ведь по своим тактико-техническим характеристикам изделие подпадает под оба определения", - поделился министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Паляница может достать до 20 военных аэродромов РФ

Позже государственный проект United24 приоткрыл завесу характеристик ракеты-дрона Паляница.

Выяснилось, что все характеристики ракеты засекречены. Это вполне логично, учитывая, что идет активная фаза войны с Россией.

Как выглядит ракета-дрон Паляница
Как выглядит ракета-дрон Паляница / United24

В пределах радиуса действия Паляницы – два десятка аэродромов, откуда взлетает российская авиация, чтобы бомбить Украину.

Вся разработка ракеты-дрона заняла всего 1,5 года, что феноменально быстро, учитывая, опять-таки, обстоятельства войны.

Ракета-дрон оснащена турбореактивным двигателем.

Цель – удары по боевой авиации в России

Украина теперь сосредоточится конкретно на уничтожении российской авиации, а не других военных объектов на российской территории, рассказал Главреду авиационный эксперт Валерий Романенко.

"Реактивный беспилотник Паляница понадобится нам для того, чтобы наносить удары по вражеской авиации. Если раньше мы в основном били по нефтеперерабатывающим заводам, складам боеприпасов, горюче-смазочных материалов и аэродромам, то с появлением этого дрона приоритетной целью станет сама авиация", - полагает аналитик.

Характеристики Паляныци засекречены
Характеристики Паляници засекречены / United24

По его мнению, Паляницу корректнее называть "реактивным беспилотником", а не ракетой-дроном.

Кто такой Валерий Романенко

Валерий Романенко – авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

"Речь идет о реактивном беспилотнике, который будет дешевым в обслуживании за счет недорогого оборудования", - считает Романенко.

Эксперт объяснил, что скорость и цена крылатой ракеты на порядок выше, а дрон – дешевле, поскольку произведен из недорогого оборудования.

Паляница изменит правила игры на поле боя

Оружие создавалось с нуля, это не советская разработка, рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Каждая ракета-дрон стоит 1 миллион долларов.

"Я думаю, что это (Паляница) изменит правила игры, потому что мы сможем нанести удар там, где Россия сегодня не ожидает", - резюмировал Федоров.

Вместе с тем он отказался говорить о дальности Паляницы и раскрывать детали о поставках.

Михаил Федоров
Стоимость единицы Паляницы - 1 млн долларов, - Федоров / УНИАН

Ориентировочная дальность Паляницы – 750 километров

По презентации United24 можно сделать вывод о том, что дальность Паляницы – 750 километров, говорит Валерий Романенко.

Однако он акцентирует внимание и на том, что для того, чтобы дрон достиг цели, нужен "запас" еще в 50 километров, поскольку БПЛА летит не прямо, а в рамках определенной траектории.

"Однако показатель в 750 км - это радиус действия от линии боевого соприкосновения. Иначе говоря, для эффективного применения дрона нужно по крайней мере 50 км запаса, а лучше больше. Например, если цель - аэродром Энгельс, надо, чтобы дрон летал на расстояние около 900 км. Потому что во время полета дрон должен маневрировать, он не может лететь прямо - тогда его обнаружат и собьют. Поднимут истребитель, догонят и собьют", - пояснил эксперт.

В зоне досягаемости Паляныци два десятка военных аэродромов России
В зоне досягаемости Паляницы два десятка военных аэродромов России / United24

Паляница достанет до Москвы

Вполне вероятно, что Паляница достанет до российской столицы, считает Романенко. И если посмотреть на карту DeepState и навертить линейкой расстояние, то можно предположить, что дрон дотягивается до Москвы, к примеру, из Сум или Харькова.

Паляныця достает до Москвы, например, с Сум или Харькова
Паляница достает до Москвы, например, с Сум или Харькова / DeepState

Комбинация для ударов по России

Украина дронами Паляница может нанести комбинированный удар по военным аэродромам России, убежден Валерий Романенко.

"Наши дроны, которые были сделаны на базе сверхлегкого самолета А-22 и легкомоторного Skyranger Nynja, не способны поражать взлетно-посадочную полосу, в то время как реактивный дрон Паляница может на большой скорости спикировать на середину полосы, пробить ее бетонобойным зарядом и создать такую горку, как это сделала бы ракета Storm Shadow. Войти в землю на 1-2 метра и сделать нарыв, как от корней дерева на асфальте", - рассказал он.

Далее можно уже наносить удары и по самим военным самолетам.

"Ударом посередине взлетно-посадочной полосы аэродром будет выведен из строя, и самолеты не смогут подняться в воздух. Ремонт потребует примерно 2-3 дня, потому что надо будет снять старое покрытие, утрамбовать землю, и сделать новое. И пока будет делаться ремонт, можно расстрелять самолеты на этом аэродроме, используя Паляницу, но уже с кассетными или осколочно-фугасными боеприпасами", - добавил эксперт.

Сколько дронов Паляница нужно для ударов по РФ

Впрочем, чтобы реализовать такую операцию, нужно запустить серийное производство таких дронов.

"Нужно их производить хотя бы в количестве 100 единиц в месяц", - подчеркнул Валерий Романенко.

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Владимир Зеленский Михаил Федоров война России и Украины Валерий Романенко Ракета-дрон Паляница
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