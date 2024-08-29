Долетит до Москвы и двух десятков аэродромов РФ: чего ожидать от "Паляницы" в войне

Одна из главных проблем Украины в войне – эмбарго западного мира на удары иностранным оружием вглубь территории России. Киев добился права бить по оккупантам в приграничье, однако все еще не может применять против вражеских сил переданные ракеты дальнего радиуса действия. Из-за этого украинцы по-прежнему не могут наносить массированные ракетные удары по местам дислокации боевых самолетов, которые взлетают и осуществляют бомбардировки городов.
Впрочем, украинское государство работает над своими программами дальнобойного вооружения, бить своим оружием по захватчикам в тылу не запретит никто. Один из таких продуктов – ракета-дрон Паляниця, которую уже успели применить на поле боя.
Что известно о ракете-дроне Паляница, в чем его особенность и какие возможности получают ВСУ в войне с Россией – разбирался Главред.
"Враг был поражен"
Символично, что Украина применила новое оружие против российских оккупантов в День Независимости, 24 августа. Президент Владимир Зеленский рассказал, что ракета-дрон Паляница была применена успешно.
"Сегодня произошло первое и успешное боевое применение нашего нового оружия. Абсолютного нового класса оружия. Украинской ракеты-дрона "Паляница". Это новый метод возмездия агрессорам. Враг был поражен. Я благодарю всех, кто это обеспечил", - отметил глава государства.
Гарант добавил, что россиянам сложно будет даже выговорить, что прилетело по их позициям.
"Но все же легко понять, за что", - уточнил Зеленский.
Куда прилетела Паляница
Сначала в Сети поползли слухи о том, что удар Паляницей пришелся по Воронежской области, где ночью перед Днем Независимости был поражен склад российских войск с боеприпасами.
Впрочем, власти эту версию как не опровергли, так и не подтвердили. Зато сказали, что били по захваченной территории Украины.
"Ракета-дрон "Паляница" сегодня (24 августа, - ред.) была впервые успешно применена, поразив военный объект врага на временно оккупированной территории. Это дрон - и это ракета, ведь по своим тактико-техническим характеристикам изделие подпадает под оба определения", - поделился министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
Паляница может достать до 20 военных аэродромов РФ
Позже государственный проект United24 приоткрыл завесу характеристик ракеты-дрона Паляница.
Выяснилось, что все характеристики ракеты засекречены. Это вполне логично, учитывая, что идет активная фаза войны с Россией.
В пределах радиуса действия Паляницы – два десятка аэродромов, откуда взлетает российская авиация, чтобы бомбить Украину.
Вся разработка ракеты-дрона заняла всего 1,5 года, что феноменально быстро, учитывая, опять-таки, обстоятельства войны.
Ракета-дрон оснащена турбореактивным двигателем.
Цель – удары по боевой авиации в России
Украина теперь сосредоточится конкретно на уничтожении российской авиации, а не других военных объектов на российской территории, рассказал Главреду авиационный эксперт Валерий Романенко.
"Реактивный беспилотник Паляница понадобится нам для того, чтобы наносить удары по вражеской авиации. Если раньше мы в основном били по нефтеперерабатывающим заводам, складам боеприпасов, горюче-смазочных материалов и аэродромам, то с появлением этого дрона приоритетной целью станет сама авиация", - полагает аналитик.
По его мнению, Паляницу корректнее называть "реактивным беспилотником", а не ракетой-дроном.
Кто такой Валерий Романенко
Валерий Романенко – авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.
"Речь идет о реактивном беспилотнике, который будет дешевым в обслуживании за счет недорогого оборудования", - считает Романенко.
Эксперт объяснил, что скорость и цена крылатой ракеты на порядок выше, а дрон – дешевле, поскольку произведен из недорогого оборудования.
Паляница изменит правила игры на поле боя
Оружие создавалось с нуля, это не советская разработка, рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Каждая ракета-дрон стоит 1 миллион долларов.
"Я думаю, что это (Паляница) изменит правила игры, потому что мы сможем нанести удар там, где Россия сегодня не ожидает", - резюмировал Федоров.
Вместе с тем он отказался говорить о дальности Паляницы и раскрывать детали о поставках.
Ориентировочная дальность Паляницы – 750 километров
По презентации United24 можно сделать вывод о том, что дальность Паляницы – 750 километров, говорит Валерий Романенко.
Однако он акцентирует внимание и на том, что для того, чтобы дрон достиг цели, нужен "запас" еще в 50 километров, поскольку БПЛА летит не прямо, а в рамках определенной траектории.
"Однако показатель в 750 км - это радиус действия от линии боевого соприкосновения. Иначе говоря, для эффективного применения дрона нужно по крайней мере 50 км запаса, а лучше больше. Например, если цель - аэродром Энгельс, надо, чтобы дрон летал на расстояние около 900 км. Потому что во время полета дрон должен маневрировать, он не может лететь прямо - тогда его обнаружат и собьют. Поднимут истребитель, догонят и собьют", - пояснил эксперт.
Паляница достанет до Москвы
Вполне вероятно, что Паляница достанет до российской столицы, считает Романенко. И если посмотреть на карту DeepState и навертить линейкой расстояние, то можно предположить, что дрон дотягивается до Москвы, к примеру, из Сум или Харькова.
Комбинация для ударов по России
Украина дронами Паляница может нанести комбинированный удар по военным аэродромам России, убежден Валерий Романенко.
"Наши дроны, которые были сделаны на базе сверхлегкого самолета А-22 и легкомоторного Skyranger Nynja, не способны поражать взлетно-посадочную полосу, в то время как реактивный дрон Паляница может на большой скорости спикировать на середину полосы, пробить ее бетонобойным зарядом и создать такую горку, как это сделала бы ракета Storm Shadow. Войти в землю на 1-2 метра и сделать нарыв, как от корней дерева на асфальте", - рассказал он.
Далее можно уже наносить удары и по самим военным самолетам.
"Ударом посередине взлетно-посадочной полосы аэродром будет выведен из строя, и самолеты не смогут подняться в воздух. Ремонт потребует примерно 2-3 дня, потому что надо будет снять старое покрытие, утрамбовать землю, и сделать новое. И пока будет делаться ремонт, можно расстрелять самолеты на этом аэродроме, используя Паляницу, но уже с кассетными или осколочно-фугасными боеприпасами", - добавил эксперт.
Сколько дронов Паляница нужно для ударов по РФ
Впрочем, чтобы реализовать такую операцию, нужно запустить серийное производство таких дронов.
"Нужно их производить хотя бы в количестве 100 единиц в месяц", - подчеркнул Валерий Романенко.
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