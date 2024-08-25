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Зеленский впервые показал украинскую ракету-дрон "Паляница": какая её особенность

Мария Николишин
25 августа 2024, 10:36
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Задачи украинской ракеты - защита мирного населения путем уничтожения наступательного потенциала врага на его территории.
Зеленский впервые показал украинскую ракету-дрон 'Паляница': какая её особенность
Зеленский впервые показал украинскую ракету-дрон "Паляница" / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Глава государства впервые показал новейшую украинскую дальнобойную ракету "Паляница". Украинская ракета-дрон была разработана за полтора года. Она запускается с наземной установки. Соответствующее видео президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Telegram.

Украина не рассекречивает главные характеристики ракеты - радиус действия, боевую часть и количество изготовленных единиц.

Однако отмечается, что в радиусе действия украинской ракеты два десятка российских военных аэродромов. Разработку ракеты завершили быстро - в течение полутора лет. "Паляница" запускается с наземной платформы, ракета имеет турбореактивный двигатель.

видео дня

"Стоимость ракеты-дрона - намного ниже аналогов. И работа над её удешевлением и увеличением производства продолжается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задачи украинской ракеты - защита мирного населения путем уничтожения наступательного потенциала врага на его территории.

Зеленский отметил, что за два с половиной года полномасштабной войны Россия выпустила по Украине около 10 тысяч ракет различных типов и более чем 33 тысячи управляемых авиабомб.

Зеленский показал украинскую ракету-дрон "Паляница" - видео:

Зеленский впервые показал украинскую ракету-дрон 'Паляница': какая её особенность

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Ракета-дрон "Паляница" - что о ней известно

Напомним, 24 августа, на пресс-конференции в честь Дня Независимости президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина впервые применила против российских оккупантов новый класс оружия - ракету-дрон "Паляница".

В Defence Express говорили, что "Паляницу" могли использовать во время атак на временно оккупированных территориях. Об этом свидетельствует и заявление министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, который отметил, что ракету-дрон применяли для ударов по объектам на оккупированных территориях.

Стоит подчеркнуть, что новая украинская ракета-дрон "Паляница" является ответом на промедление некоторых партнеров в принятии важных решений. Украина работает над разработкой отечественных дальнобойных ракет.

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