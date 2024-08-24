'Паляница' уже била по врагу: СМИ раскрыли детали о новой украинской ракете-дроне

Специалисты создали ракету-дрон "Паляница" из-за эффективности и относительно небольшой стоимости изделия, предположили в Defence Express.

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Новое гибридное оружие "Паляница" уже неоднократно применяли / Колаж: Главред, фото: defence-ua.com, скриншот

В субботу, 24 августа, Владимир Зеленский объявил о первом успешном использовании новой украинской ракеты-дрона под названием "Паляница". Однако это оружие могли применять и раньше во время ударов по вражеским объектам. Об этом пишет Defence Express.

Как отмечает издание, "Паляницу" могли использовать во время атак на временно оккупированных территориях. Об этом свидетельствует и заявление министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, который отметил, что ракету-дрон применяли для ударов по объектам на оккупированных территориях.

"Это дрон - и это ракета, ведь по своим тактико-техническим характеристикам изделие подпадает под оба определения. Ракет-дронов будет становиться больше, как уже стало больше дальнобойных ударных дронов, результаты работы которых мы видим почти ежедневно. Ракета-дрон - это следующий шаг в эволюции украинского defense tech. Мы с нетерпением ждали момента, когда можно будет продемонстрировать врагу его эффективность. Наконец этот момент настал", - отметил Камышин. видео дня

Разработка "Паляницы" происходила в условиях строгой секретности. Ее классификация как "ракета-дрон", по мнению журналистов, указывает на то, что украинские специалисты выбрали оптимальный путь, совместив эффективность с относительно низкой стоимостью изделия.

"Разработчики пошли оптимальным путем сочетания эффективности и относительно небольшой стоимости изделия по сравнению с "полноценными" крылатыми ракетами, что должно позволить обеспечить массовое производство в условиях дефицита средств", - отметили журналисты.

Хотя точные характеристики "Паляницы" остаются засекреченными, ее первое применение уже продемонстрировало потенциал этого гибридного оружия. Камышин подчеркнул, что это вооружение станет важным элементом украинской обороны и его эффективность уже скоро почувствует враг.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Украинская ракетная программа - что известно

Напомним, 24 августа Украина впервые использовала новый класс оружия - ракету-дрон "Паляница" против российских оккупантов, сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в честь Дня Независимости. Он отметил, что "Паляница" стала новым методом возмездия агрессору.

Как ранее сообщал Главред, из-за политических ограничений в применении западного вооружения вглубь России Украина развернула собственную ракетную программу.

Недавно президент Владимир Зеленский намекнул, что в рамках этой программы "уже есть практические результаты". По его словам, выросли поставки определенных видов вооружения в войско.

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