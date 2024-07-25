"Есть поставки": Зеленский заинтриговал деталями ракетной программы Украины

Украина выходит на большее количество и большее качество дальнобойных вооружений, подчеркнул президент.

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Владимир Зеленский рассказал о развитии оборонного потенциала ВСУ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Украинская отрасль оборонной сферы становится ощутимо другой - более сильной и эффективной и здесь важно то, что там начали ощутимо работать иностранные средства стран-партнеров, заявил президент Владимир Зеленский.

Как подчеркнул он в вечернем видеообращении, сегодня с "Укроборонпромом" и ракетчиками были определены обновленные задачи.

Глава государства пояснил, что по этой программе уже имеются практические результаты.

видео дня

Он отметил, что на сегодня по многим направлениям "есть не только потенциал или определенные результаты, но и поставки для выполнения задач" украинскими военными, при этом поставки растут.

"Плюс по нашим дальнобойным дронам мы готовим шаги, чтобы выйти на большее количество и большее качество. Украина свои интересы всегда будет уметь защищать", - подчеркнул президент.

Он говорит, что состоялся подробный и длительный разговор с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным.

"Анализ работы министерства и соответствующих предприятий нашей "оборонки" – то, что достигнуто, и запланированное. Хорошие результаты есть. Много разных аспектов – и по нашей бронированной технике, и по дронам, и по артиллерии", - заявил он.

Президент при этом отметил, что "отрасль становится уже совсем другой – более сильной, более эффективной. И это ощутимо".

Зеленский добавил: "Очень важно, что наконец-то в оборонном производстве начали реально и заметно работать иностранные средства, и это большое наше достижение. Не только средства государственного бюджета, но и инвестиции в оборонное производство в Украине".

Укроборонпром – что это за предприятие? Укроборонпром – акционерное общество "Укроборонпром", в рамках которого объединены украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса. Управляется государством. В составе Укроборонпром большое количество предприятий, 21 из них – на территории оккупированных Крыма и Донбасса. Укроборонпром – это предприятие стратегического значения для экономики и безопасности Украины, пишет Википедия.

Ранее Зеленский рассказал о том, что Украина разворачивает ракетную программу. По его словам, продолжается работа над ракетной программой. Идет активная работа над тем, чтобы уменьшить зависимость от снабжения ракет партнерами, в том числе и для ПВО.

Напомним, Зеленский ранее анонсировал новые решения по укреплению ПВО. Президент Украины анонсировал подготовку "новых решений" совместно с партнерами для противодействия российскому террору.

Как сообщалось ранее, Джо Байден пообещал мощную поддержку Украине. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получит дополнительные системы ПВО

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