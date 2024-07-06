Зеленский анонсировал новые решения по укреплению ПВО: когда ждать усиления

Владимир Зеленский анонсировал подготовку "новых решений" совместно с партнерами.

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Владимир Зеленский анонсировал усиление защиты Украины / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, uk.wikipedia.org

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку "новых решений" совместно с партнерами для противодействия российскому террору.

"Наши люди непрерывно страдают от российского террора. Только на этой неделе Россия применила более 600 управляемых авиационных бомб, более 60 "шахедов" и почти 40 ракет различных типов", - написал президент в Telegram.

"Мы еще больше укрепили наш воздушный щит за эту неделю. Спасибо Германии и Соединенным Штатам! Украинские Patriot еще лучше покажут себя в защите от российского террора. Но чтобы защитить все наши города и села, чтобы действительно преодолеть российский террор, нужно больше конкретных решений. И будем на следующей неделе работать с партнерами ради именно таких решений - уже их готовим", - подчеркнул президент. видео дня

Отметим, что президент Зеленский планирует участвовать в саммите НАТО на следующей неделе в США.

Решение о военной помощи Украине от США 23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов. 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Напомним, в Пентагоне заявили, что поставка военной помощи в Украину уже началась. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Военная помощь для Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2024 году Берлин предоставит Украине военную помощь на сумму более 7 млрд евро.

Великобритания также передает Украине огромный пакет военной помощи на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов. Это станет крупнейшим в истории пакетом военной помощи.

В то же время, Греция не собирается поставлять Украине ни ЗРК С-300, ни Patriot, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

/ Главред

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