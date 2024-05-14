Третий Patriot и помощь на 7 млрд евро: Шольц объявил о военной помощи Украине в 2024 году

Германия будет будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, заявил канцлер.

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Олаф Шольц пообещал Украине еще одну систему Patriot / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2024 года Берлин предоставит Украине военную помощь на сумму более 7 млрд евро.

По его словам, Германия будет будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Мы едины в нашей поддержке Киева, будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — заявил он.

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Также Олаф Шольц анонсировал передачу Киеву третьей системы Patriot.

"Это было нелегким решением, потому что у нас их не так много", – отметил канцлер ФРГ.

Смотрите видео - Шольц пообещал Украине Patriot и 7 млрд евро:

Поставки ЗРК Patriot Украине - последние новости

Украина нуждается как минимум в 7 системах Patriot для защиты своей территории от российских атак. У партнеров есть эти системы, однако не хватает политической решимости, чтобы передать их ВСУ. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Германия передаст Украине системы противовоздушной обороны Patriot, однако попасть в Украину она сможет лишь через два месяца. Аналитики считают, что этот срок - это лучший сценарий.

Основные характеристики ЗРК Patriot / Главред

Испания передала Украине обещанный пакет с ракетами к комплексам ПВО/ПРО Patriot. Об этом 6 мая сообщила министр обороны страны Маргарет Роблес.

Министр обороны Румынии Анджел Тилвар имеет серьезные предостережения относительно предоставления Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Премьер-министр Марчел Чолаку отметил, что пока не обсуждал этот вопрос с президентом страны, но имел разговор с министром обороны, который не очень благосклонен к идее передачи системы Украине.

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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