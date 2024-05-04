Украина получит от Германии Patriot: в NYT раскрыли срок поставки

Германия передаст Украине системы противовоздушной обороны Patriot, однако попасть в Украину она сможет лишь через два месяца. Аналитики считают, что этот срок - это лучший сценарий.
Издание The New York Times со ссылкой на собственные военные источники сообщило, что уже 6 мая 70 украинских военных должны начать обучение на военной базе на востоке Германии. Курс управления Patriot продлится шесть недель - хотя обычно его срок шесть-девять месяцев. Впрочем, для ВСУ его сократили. Издание отмечает, что отправка системы ПВО без предварительного обучения персонала исключается.
После завершения учений нужно около двух дней, чтобы перевезти пусковые установки, радар и другие части в логистический центр в Польше. Уже оттуда оборудование отправится в Украину.
Журналисты NYT считают, что Patriot может прибыть в Украину не раньше конца июня. Более того - передача системы может совпасть с поставкой истребителей F-16.
"Хотя Украина просила эти самолеты почти с начала войны в феврале 2022 года, их поставка ожидается только летом этого года - и сначала лишь в небольшом количестве", - говорится в материале.
ЗРК Patriot
Patriot - американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.
Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.
Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.
Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-t, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).
Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.
Напомним, что Испания поставит в Украину партию ракет для Patriot, но отказалась передать сам ЗРК. Минобороны Испании категорически отказалось поставлять системы Украине, утверждая, что они являются единственными эффективными в случае ракетной атаки.
В США заинтриговали заявлением о передаче ЗРК Украине. США надеются, что другие страны, которые имеют ЗРК Patriot, передадут их Украине. Остин подтвердил, что лично общался с лидерами нескольких стран, чтобы те уступили свои зенитные комплексы.
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