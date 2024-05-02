'Только ПВО недостаточно': Мусиенко раскрыл план, как защитить Одессу от обстрелов РФ

Эксперт убежден, что сейчас важно и необходимо наносить удары по военным целям РФ на территории аннексированного Крыма.

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Как защитить Одессу от атаки оккупантов / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, t.me/V_Zelenskiy_official

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что наличие ПВО - это важный элемент для защиты Одессы от воздушных ударов армии страны-агрессора России. Однако, он также отметил, что этого недостаточно, ведь оупанты бьют сверхзвуковыми ракетами по городу и области.

"Только ПВО недостаточно. Это очень важный элемент, очень нужный. Надеюсь, что партнеры отреагируют... Что касается в целом возможностей обеспечить защиту, сейчас украинские силы приближаются к определенным вещам, которые позволят это сделать. Имею в виду - наносят удары по системам ПВО российских войск в оккупированном Крыму", - заявил аналитик в эфире телемарафона "Єдині новини".

Он считает, что цель - расчистить дорогу для полета в дальнейшем ракет ATACMS, Storm Shadow, дронов, "Нептунов", а также уничтожать пусковые установки "Бастион", из которых запускают "Ониксы". Мусиенко отметил, что должны выискиваться и уничтожаться склады с боеприпасами и ракетами, которые потенциально могут использоваться для обстрела.

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Эксперт убежден, что сейчас важно и необходимо наносить удары по военным целям РФ на территории аннексированного Крыма. Ведь оттуда оккупанты запускают много ракет. В частности, уничтожать следует "Бастионы".

Александр Мусиенко отмечает, что Россия решила терроризировать Одессу ракетными ударами, потому что не может оккупировать город. Ведь Москва давно "мечтала и планировала оккупировать Одесскую область".

"Планы российского военного руководства, которые были озвучены два года назад, что в их намерениях создать сухопутный коридор по оккупированному югу Украины до непризнанного Приднестровья, никуда не исчезли. Просто Россия не может это реализовать, потому что у них нет сил, нет средств. Поэтому они наносят интенсивные удары по логике - "если не можем оккупировать, то будем разрушать", - сказал Мусиенко.

Кроме того, оккупанты наносят удары, чтобы создать соответствующий "фон" для деморализации, чтобы посеять панику.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Обстрелы Одессы: что известно

Напомним, что спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук объяснил, почему РФ начала чаще атаковать Одессу баллистикой. Российские захватчики используют в ракетах "Искандер" боевую часть с кассетными суббоеприпасами, чтобы нанести как можно больше вреда мирному населению.

Ночью 1 мая Россия ударила по Одессе баллистикой. Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами. Известно о по меньшей мере 13 пострадавших. На месте попадания произошел мощный пожар. "Новая почта" подтвердила удар россиян по пункту сортировки в Одессе.

Появились фото "замка Кивалова" после прилета ракеты в Одессе. Огонь почти полностью уничтожил здание Дворца студентов Одесской юридической академии, которое еще называют "замком Гарри Поттера". Пожар задел значительную площадь здания.

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