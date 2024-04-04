Резервы на передачу Украине систем ПВО у партнеров есть: эксперт раскрыл детали

Системы ПВО подобные Patriot есть, в первую очередь в арсеналах стран - членов НАТО, которые расположены на территории Европы.

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Для Украины найдут новые системы ПВО / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

Валерий Рябых, военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express, отметил, что в то время, когда страдают от ракетных ударов РФ украинские города, системы ПВО простаивают на территории стран НАТО.

"Дело в том, что системы ПВО подобные Patriot есть, в первую очередь в арсеналах стран - членов НАТО, которые расположены на территории Европы. Кроме того, довольно много таких систем есть на хранении в США. Речь идет о том, что сейчас на фоне усиления террора со стороны РФ в виде жестких бомбардировок территории Украины с использованием управляемых авиационных бомб, тактических ракет, вполне возможно найти до десятка единиц Patriot. Это повысит способности нашей ПВО, пока мы не получим какие-то другие возможности, которые могут быть связаны с производством собственной системы ПВО или с поступлением западной авиации", - отметил военный эксперт для телеканала "Еспресо".

По его словам, в то время, когда страдают от ракетных ударов украинские города, эти системы ПВО простаивают на территории стран НАТО.

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"Есть системы ПВО, которые можно было перераспределить, потому что мы уже видели подобные примеры, когда Украина получила накануне сезона этого российского террора некоторые системы в так называемую аренду. Деталей мы не знаем, но по меньшей мере сообщалось о передаче Украине нескольких таких систем ПВО. Поэтому и в таком случае следует говорить, что резервы на передачу подобных систем Украине у партнеров есть. В этом есть суровая необходимость и наши партнеры должны сделать такие, возможно, у них непопулярные решения, но они необходимы для безопасности и самой Европы", - подчеркнул Валерий Рябых.

Кто такой Валерий Рябых? Валерий Рябых - директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express, редактор специализированного информационного Интернет-портала Defence-UA.com. Инженер-механик, магистр международного права, пишет DE.

Напомним, что в ВСУ предупредили о новых массированных обстрелах. Оккупанты проводят анализ, разведку, выявляют пути или маршруты, где они применяли, где расположены наши ПВО, радиолокационные станции.

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