Массированные атаки РФ: 'Укрэнерго' хочет построить сотни маленьких электростанций

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что Украине нужны сотни маленьких электростанций, которые страна-агрессор Россия не могла бы поразить из-за их рассредоточенности. Это позволит обеспечить устойчивость энергосистемы.
"Сосредоточение генерации на нескольких площадках - это то, что приводит к серьезным проблемам при массированных вражеских обстрелах. Мы, как оператор энергосистемы, понимаем, что единственный устойчивый путь к обеспечению безопасности энергосистемы от такого массированного террора заключается в децентрализации генерирующих мощностей", - заявил Кудрицкий на брифинге.
По его словам, необходимо построить сотни маленьких электростанций, атаки на которые не будут иметь серьезных последствий для энергосистемы в целом.
"На сегодня в Украине уже строятся солнечные и ветровые электростанции - без "зеленого" тарифа, на основе прогнозов инвесторов по окупаемости инвестиций. Дополнительно к ним нам также нужны технологии для балансировки", - сказал Кудрицкий.
По расчетам компании, энергосистеме нужна новая тепловая генерация, но не угольная, а такая, которая будет работать на отходах деревообрабатывающей промышленности, аграрного сектора и тому подобное. Она должна быть рассредоточена по всей стране.
Кто такой Владимир Кудрицкий?
Владимир Кудрицкий - председатель правления государственной компании Укрэнерго, которая является оператором украинской системы передачи электроэнергии.
Руководил аудиторскими и консалтинговыми проектами, проектами, направленными на развитие и реструктуризацию бизнеса для Нафтогаз Украины, Южмаша и польской металлургической компании Centrostal.
Был директором по развитию Укртранснафты, представителем государства в Нафтогазе, пишет Википедия.
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