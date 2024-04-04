Массированные атаки РФ: 'Укрэнерго' хочет построить сотни маленьких электростанций

По расчетам компании, энергосистеме нужна новая тепловая генерация, но не угольная, а такая, которая будет работать на отходах деревообрабатывающей промышленности.

https://glavred.info/ukraine/masovani-ataki-rf-ukrenergo-hoche-zbuduvati-sotni-malenkih-elektrostanciy-10555463.html Ссылка скопирована

В Украине хотят строить маленькие электростанции / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот: видео

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что Украине нужны сотни маленьких электростанций, которые страна-агрессор Россия не могла бы поразить из-за их рассредоточенности. Это позволит обеспечить устойчивость энергосистемы.

"Сосредоточение генерации на нескольких площадках - это то, что приводит к серьезным проблемам при массированных вражеских обстрелах. Мы, как оператор энергосистемы, понимаем, что единственный устойчивый путь к обеспечению безопасности энергосистемы от такого массированного террора заключается в децентрализации генерирующих мощностей", - заявил Кудрицкий на брифинге.

По его словам, необходимо построить сотни маленьких электростанций, атаки на которые не будут иметь серьезных последствий для энергосистемы в целом.

видео дня

"На сегодня в Украине уже строятся солнечные и ветровые электростанции - без "зеленого" тарифа, на основе прогнозов инвесторов по окупаемости инвестиций. Дополнительно к ним нам также нужны технологии для балансировки", - сказал Кудрицкий.

По расчетам компании, энергосистеме нужна новая тепловая генерация, но не угольная, а такая, которая будет работать на отходах деревообрабатывающей промышленности, аграрного сектора и тому подобное. Она должна быть рассредоточена по всей стране.

Кто такой Владимир Кудрицкий? Владимир Кудрицкий - председатель правления государственной компании Укрэнерго, которая является оператором украинской системы передачи электроэнергии. Руководил аудиторскими и консалтинговыми проектами, проектами, направленными на развитие и реструктуризацию бизнеса для Нафтогаз Украины, Южмаша и польской металлургической компании Centrostal. Был директором по развитию Укртранснафты, представителем государства в Нафтогазе, пишет Википедия.

Напомним, что в Харькове Россия уничтожила почти всю критическую инфраструктуру. В Харькове пришлось досрочно завершить отопительный сезон, чтобы сэкономить, сообщил мэр Игорь Терехов. Восстановить мощности быстро невозможно.

РФ 4 апреля атаковала Харьков "Шахедами". Стало известно, что во время повторного удара погибли трое спасателей. Удар пришелся на густонаселенный район. В результате есть "прилеты", погибшие и пострадавшие. Спасатели попали под повторный удар беспилотниками.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред