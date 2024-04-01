Россия уничтожила почти всю критическую инфраструктуру в Харькове - мэр

В Харькове пришлось досрочно завершить отопительный сезон, чтобы сэкономить, сообщил мэр Терехов.

https://glavred.info/ukraine/rosiya-znishchila-mayzhe-vsyu-kritichnu-infrastrukturu-u-harkovi-mer-10554527.html Ссылка скопирована

Терехов рассказал об обстрелах Харькова / коллаж: Главред, фото: t.me/synegubov, скриншот: видео

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, чтобы отстроить все то, что разрушила Россия в Харькове, нужно уже более 10 миллиардов долларов и каждый день эта сумма увеличивается.

Терехов в интервью для LIGA.net заявил, что Россия разрушила все трансформаторные подстанции, повредила ТЭЦ. В городе был полный блэкаут из-за постоянных обстрелов по энергетике.

"В Харькове был блэкаут. Восстановить эти мощности быстро невозможно. Они работают, но полностью не восстановлены. Нам удалось вместе с энергетиками совершить чудо. Уже вечером следующего дня начал появляться свет в жилых домах. К сожалению, не хватает напряжения. Пришлось досрочно завершить отопительный сезон, чтобы сэкономить. Введены графики отключения света - почасовые. Мы решили не освещать улицы. Обещать, что мы восстановим мощности в конкретный срок, я не могу", - рассказал мэр Харькова. видео дня

Терехов также сообщил, имеет ли Харьков планы и варианты, что делать, если Россия и дальше будет бить по энергетической инфраструктуре.

"Это государственная программа. Прежде всего мы нуждаемся в современных системах ПВО, чтобы исключить попадание ракет в зоны энергетических объектов. Над этим работают президент и правительство", - добавил он.

Кто такой Игорь Терехов? Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Обстрелы Харькова: что известно

Напомним, что РФ впервые с 2022-го сбросила на Харьков авиабомбы. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что удар произошел по жилому микрорайону Харькова в многоквартирные дома. Есть погибшие и раненые. Оккупанты нанесли два удара по Шевченковскому району Харькова.

Российская ракета попала в общежитие в Харькове спортивного колледжа в Шевченковском районе. Руководитель следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов сообщил, что после взрыва разрушена крыша и перекрытия между верхними этажами. На месте удара ни одного военного или военной техники не было.

В Харькове ввели график отключения электроэнергии из-за критических повреждений инфраструктуры после обстрелов оккупантов РФ. Он будет действовать неделю. Света не будет в течение 2-3 часов и более, все зависит от района. Работы по ликвидации последствий вражеских прилетов продолжаются.

Больше важных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред