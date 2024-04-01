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РФ реже обстреливает Украину "Калибрами": в ВСУ назвали причины и угрозы

Юлия Закрепа
1 апреля 2024, 09:58
На сегодня российским ракетоносителям сложно добираться до временно оккупированного Крыма, считает Наталья Гуменюк.
РФ реже обстреливает Украину 'Калибрами': в ВСУ назвали причины и угрозы
Оккупанты изменили тактику обстрелов / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ГСЧС

Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что российские оккупанты стали меньше использовать ракеты "Калибр" для атаки по Украине из-за сложностей с логистикой. Войска РФ пытаются заменить их более эффективными типами ракет.

"Скорее всего, здесь комплекс причин действительно. Для россиян сейчас проблематично и доставлять ракеты, и обслуживать ракетные установки, которые выпускают "Калибры", и перезагружаться "Калибрами", поскольку вся эта логистика и инфраструктура остается в севастопольских бухтах", - отметила Гуменюк в эфире телемарафона "Єдині новини".

По словам спикера, на сегодня российским ракетоносителям сложно добираться до временно оккупированного Крыма. Каждая такая попытка связана с повышенной угрозой атак надводных дронов.

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Именно поэтому, по словам Гуменюк, захватчики активно укрепляют свой пункт базирования в Новороссийске дополнительными боновыми заграждениями.

Кто такая Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк - украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Напомним, что в ВСУ рассказали о подлой тактике ударов РФ. Россияне сначала атакуют дронами и баллистикой, после чего запускают крылатые ракеты. РФ запускает много дронов из акватории Черного моря. Однако украинским силам удается результативно отработать.

Илья Евлаш раскрыл цель обстрелов России по территории Украины весной. Такими массированными и комбинированными ударами россияне пытаются истощить системы ПВО и выявить, откуда запускаются ракеты. Массированных обстрелов ожидали осенью и зимой, но оккупанты прибегли к атакам весной.

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война в Украине обстрелы ВСУ Наталья Гуменюк
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