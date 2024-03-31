Массированный обстрел Украины: в ВСУ рассказали о подлой тактике ударов РФ

Из-за комбинированной атаки РФ в Одесской области загорелся объект энергетики.

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Россияне применяют комбинированные атаки / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. Враг испытывает украинские системы ПВО комбинированными атаками. Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Россияне сначала атакуют дронами и баллистикой, после чего запускают крылатые ракеты.

"Во время дроновой атаки в нашей зоне ответственности мы наблюдали и вражеские удары ракетами, в частности, по территории Херсонской области враг направил и баллистическую ракету типа "Искандер-М", и из самолетов тактической авиации из акватории Черного моря направил Х-59, управляемую авиационную ракету, непосредственно при отработке по дробной атаке", - говорит Гуменюк. видео дня

Целью врага в Одесской области были объекты энергетики. РФ запустила сразу много дронов из акватории Черного моря. Однако украинским силам удалось довольно результативно отработать. Уничтожить удалось 8 дронов, обломки одного из них упали на территорию энергообъекта, там начался пожар. Из-за этого был обесточен объект, а также еще около 170 тысяч абонентов. Пострадавших там нет. Еще два дрона ударили по законсервированному предприятию на территории Херсонской области.

"Ракетами враг пытался поразить очевидно по определенным объектам, но все же попадание произошло на открытой территории. К счастью, люди тоже не пострадали. Сам факт того, что враг комбинирует атаки дроновые, баллистические и с использованием ракеты авиационного базирования, говорит о попытки истощить системы ПВО и одержать любые победы комбинированным способом", - добавила спикер.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Обстрел Украины 31 марта - последние новости по теме

В ночь на 31 марта Россия запустила рой ракет по Украине. Многие ракеты летели на запад Украины, из-за чего Польша подняла самолеты.

Воздушные силы Украины зафиксировали пуски крылатых ракет с Ту-95МС. Мониторинговые каналы сообщали о том, что в воздухе были минимум 3 борта. Ракеты летели в сторону Львова и Ивано-Франковской области.

В Вооруженных силах отметили, что украинскими силами было сбито 9 крылатых ракет и 9 дронов. Всего россияне запустили по Украине 14 ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-9МС и 11 "шахедов".

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