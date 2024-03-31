Ракетная атака РФ Украины 31 марта: сбито 9 крылатых ракет и 9 дронов - Воздушные силы

В ночь на воскресенье, 31 марта, страна-агрессор РФ после атаки "Шахедами" запустила по Украине и серию крылатых ракет.

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Удары враг наносил и по энергетическому комплексу нашей страны. / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и Armiflot

Украина ранним утром в воскресенье, 31 марта 2024 года вновь подверглась ракетно-дроновой атаке русских оккупантов. Под ракетно-дроновой атакой находились Львовщина (в частности, Стрый, Одесщина, Хмельнитчина, Ивано-Франковщина (в частности, Бурштын). Атака длилась два часа. Только лишь в 06:30 в областях Украины отменили воздушную тревогу.

Сообщается, что удары враг наносил и по энергетическому комплексу нашей страны.

Согласно данным мониторинговых каналов, во время атаки РФ применила:

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крылатые ракеты Х-101/555 (запущенные бортами Ту-95 из района Саратовской области РФ);

ударные БПЛА типа Shahed (с полигона Чауда во временно оккупированном Крыму).

"Наибольшую дистанцию в 2060км (из Саратовской области РФ до Тернопольщины) часть ракет Х-101/555 преодолела за два часа полета", – говорится в сообщении.

Как позднее сообщил в Telegram командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, было уничтожено 18 вражеских воздушных целей.

"В ночь на 31 марта 2024 года российские оккупанты атаковали 14-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс (район пусков Саратовская обл), 11-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков Приморско-Ахтарск, аннексированный Крым), баллистической ракетой "Искандер-М" (аннексированный Крым) и управляемой авиационной ракетой Х-59 (ВОТ Запорожской области). В результате противовоздушного боя уничтожено 18 воздушных целей: 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 9 ударных БпЛА "Shahed-136/131", - сказал он.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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Напомним, в ночь с 30 на 31 марта в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Был зафиксирован пуск крылатых ракет с Ту-95МС.

"Зафиксированы пуски ракет с Ту-95МС в районе пусковых рубежей в Саратовской области России. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - сообщили воздушные силы.

Также руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и мэр Львова Андрей Садовой посоветовал не игнорировать предупреждение о воздушной тревоге.

Тем временем в Польше подняи боевую авиацию.

"Сегодня ночью наблюдается интенсивная авиация РФ дальнего радиуса действия через ракетные удары по объектам на территории Украины. Запущены все необходимые процедуры, направленные на обеспечение безопасности воздушного пространства Польши", – говорится в сообщении Вооруженных сил страны.

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