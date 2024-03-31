Украина под обстрелом: Россия запустила рой ракет

В ночь на 31 марта в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.
Как сообщают в Telegram Воздушные сил, зафиксирован пуск крылатых ракет с Ту-95МС.
Воздушные Силы предупреждали об активности бортов Ту-95МС.
"Зафиксированы пуски ракет с Ту-95МС в районе пусковых рубежей в Саратовской области России. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - сообщили воздушные силы.
Также руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак посоветовал не игнорировать предупреждение о воздушной тревоге.
Мониторинговые каналы сообщили, что пуски ракет осуществили минимум 3 борта Ту-95.
Мер Львова Андрей Садовый предупредил о ракетной опасности для Львова.
5:50 Российские ракеты двумя отдельными группами летят в направлении Львова и Ивано-Франковской области, сообщают Воздушные силы.
"Ракеты в направлении Львова с северо-востока. Группа ракет на Тернопольщине, курсом на Ивано-Франковск", - говорится в сообщении.
5:59 Ракеты полетели в направлении Стрыя с севера и юга. Местные жители сообщили о взрывах.
6:03 Были зафиксированы ракеты в районе города Бурштын в Ивано-Франковской области.
Во Львовской области работало ПВО. По данным СМИ, звучали взрывы.
Отметим, что две группы ракет вошли в наше воздушное пространство через Сумскую область, далее через Черниговскую, север Киевской направились на запад через Житомирскую и Волынскую области. После вернулись на юго-запад.
Польша подняла самолеты из-за ракетной атаки по Украине
"В Воздушном пространстве Польши (на фоне атаки рф по Украине) работает авиация", - говорится в сообщении.
Ракетный удар по Украине 29 марта - последние новости
29 марта российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты по территории Украины. Позже взлетели три МиГ-31К. Ракетно-дроновая атака продолжалась 9 часов.
Под атакой находились Днепр, Каменское, Павлоград, Кременчуг, отдельные населенные пункты Днепропетровской, Львовской областях, Ивано-Франковск.
В Укрэнерго сообщили, что оккупанты атаковали тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах. В ДТЭК добавили, что оккупанты атаковали три теплоэлектростанции. Пострадал энергетик.
По данным Воздушных сил, оккупанты применили различные типы ракет и ударные БПЛА. Всего – 99 средств воздушного нападения. В результате противовоздушного боя уничтожены 84 воздушных цели: 58 "Шахедов" и 26 ракет.
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