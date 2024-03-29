Россия обстреливает Украину ракетами: звучат взрывы

В Украине масштабная воздушная тревога. Россия запустила массу ракет.

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Ракетная опасность для Украины / Коллаж Главред, фото Главред, Википедия

29 марта российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты по территории Украины.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, крылатые ракеты в небе над Украиной.

"Ракеты залетели через Харьковскую область в сторону Полтавской, а также через Сумской области в сторону Полтавской", - говорится в сообщении.

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Позже взлетели Взлет 3 МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

"Пуски "Кинжалов". Летят через Хмельницкую области в юго-западном направлении. Стрый - в укрытие!", - говорится в сообщении ВС.

05:00 По сообщениям Воздушных Сил, угроза баллистики с Крыма.

Взрывы в Днепре

05:24 Местные жители сообщают о взрывах в Днепре.

По данным Суспильного, в некоторых районах города – перебои со светом.

Ракетный удар по Львовской области

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что во Львовской области ночью 29 марта работает система ПВО.

"Во Львовской области работает ПВО. Сохраняем информационную тишину", - написал Козицкий.

"Стрый – находитесь в укрытиях", - сообщили Воздушные Силы.

Взрывы в Ивано-Франковске

СМИ сообщают о сильных взрывах в Бурштыне Ивано-Франковской области.

05:50 По данным мониторинговых каналов, отработало около 10 бортов ТУ-95МС.

"Новой волны ракет не ждём. Отработало около 10 бортов ТУ-95мс. Во время этого обстрела активно работала тактическая авиация с Воронежа и Ахтубинска (СУ-35 в основном, управляемые авиационные ракеты Х-59). Цель - энергетические объекты", - написал "Николаевский Ванек" в Telegram.

06:08 Отбой воздушной тревоги!

Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки по Украине

"Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, расположенным на территории Украины. Все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши запущены", - сообщили военные.

По сообщениям военных, это может привести к повышению уровня шума.

"Обратите внимание, что польские и союзные самолеты летают в воздушном пространстве Польши, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", - сообщили в командовании.

Польша подняла самолеты / скриншот

Ракетная атака по Украине 27 марта - детали

27 марта Россия атаковала Украину ракетами и авиабомбами.

Под удар российских захватчиков попал Николаев. По предварительной информации, враг использовал для атаки баллистическую ракету Искандер-М. Однако начинка ракеты была "фугасной", а не кассетной, как раньше.

Почти одновременно взрывы прогремели и в Харькове . По сообщению местных властей, под удар попал Шевченковский район - это жилой район. По информации правоохранителей, один удар пришелся по общеобразовательной школе, второй - прямо посреди жилых домов.

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