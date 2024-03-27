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Россияне обстреляли Харьков КАБами: под ударом - многоэтажки, есть погибшие

Юрий Берендий
27 марта 2024, 16:08обновлено 27 марта, 16:41
Россияне нанесли мощные удары по Харькову и области. Проверяется информация о возможных прилетах в областном центре.
Россияне обстреляли Харьков КАБами: под ударом - многоэтажки, есть погибшие
В Харькове прогремели мощные взрывы - россияне обстреляли город КАБами / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Россияне наносят удары по Харькову и пригороду. Об этом сообщает глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в своем Телеграм-канале .

"Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области: находитесь в укрытиях", - написал он в своем Телеграме.

В то же время, мэр города Игорь Терехов отметил, что проверяется информация о прилетах в самом Харькове.

видео дня

"В Харькове шумно! Проверяем информацию о прилетах в городе. Прошу всех быть осторожными!", - написал он в своем Телеграмм-канале.

Ранее, в Воздушных силах предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой и Харьковской областях.

По состоянию на 16:10 мэр города Игорь Терехов раскрыл детали российского удара по городу.

"Удар по жилому микрорайону Харькова по многоквартирным домам. Есть погибшие и раненые. Это очередной акт кровавого террора против украинцев", - написал он.

После этого глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли два удара по Шевченковскому району Харькова.

"Тип вооружения устанавливается. Предварительно: есть пострадавшие. Повреждена гражданская жилая инфраструктура. Данные обновляются, службы осматривают места попаданий", - написал он.

Начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова генерал Сергей Мельник рассказал, что предварительно, враг в очередной раз применил КАБы для удара по Харькову

"Предварительно, российские террористы в очередной раз применили КАБы. Удары пришлись по жилой застройке Шевченковского района. Известно о погибших и раненых", - написал он.

По состоянию на 16:31 известно об одном погибшем в результате удара России по Харькову. Мэр города Игорь Терехов добавил, что известно о 6-ти пострадавших, 2-е из них в тяжелом состоянии.

"Сильно повреждены пятиэтажные дома, где жили люди. Также пострадал институт неотложной хирургии. Чем агрессор наносил удар по мирным жителям Харькова сейчас устанавливается", - резюмировал Игорь Терехов.

По состоянию на 16:37 Игорь Терехов в своем Телеграмм канале обновил количество пострадавших в результате удара по Харькову.

"Имеем уже 10 пострадавших, 4 из них дети. Погиб один.", - отметил он.

Инфографика КАБ, инфографика
Что известно о КАБ / Инфографика: Главред

Что такое КАБы?

Управляемая авиационная бомба - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия.

Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

Ракетный удар по Украине - угроза обстрела баллистикой

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу сегодня, 27 марта.

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Наталья Гуменюк, комментируя заявление Тимура Ткаченко, подчеркнула, что такие предупреждения постоянно остаются актуальными.

В то же время, в Украине есть необходимые средства для сбивания российских противокорабельных гиперзвуковых ракет ЗМ22 "Циркон". Об этом сообщил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш. Он отметил, что такие ракеты являются невероятно быстрыми.

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