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РФ будет забрасывать Харьков ракетами: эксперт спрогнозировал худший сценарий

Алексей Тесля
27 марта 2024, 01:30
По Харькову оккупантам легко бить, особенно ракетами С-300, пояснил Геннадий Рябцев
Геннадий Рябцев, ракетный удар, элекстроэнергия
Геннадий Рябцев прокомментировал ракетные удары РФ по Украине / Коллаж УНИАН, pixabay, facebook.com

Эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев прокомментировал обстрелы Россией энергетической инфраструктуры Украины.

"Я уже давно не ищу логики в действиях российских вооруженных сил и военно-политического руководства Российской Федерации. Если говорить о том, почему удар был нанесен Россией именно по энергетической инфраструктуре, то, скорее всего, россиянам было очень больно наблюдать, как горят в РФ нефтеперерабатывающие заводы", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что РФ могла только "разбросать по территории Украины" все те боеприпасы, которые произвела за последнее время, надеясь, что что-то "куда-то попадет".

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Говоря об обстрелах Харькова, он пояснил, что по этому городу оккупантам легко бить, особенно ракетами С-300.

"По Харькову и запускается большое количество ракет – чтобы хоть куда-то попасть. Вот россияне и напопадали там в объекты, которые никакого отношения не имеют ни к критической, ни к военной инфраструктуре. Противник что-то там рассказывает, что он поразил танковый завод, но ракета упала рядом, на жилые дома", - добавил Рябцев.

Кто такой Геннадий Рябцев?

Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

Удары РФ по Харькову

Напомним, ночью в Харькове прогремел взрыв, город атаковали "Шахеды". По предварительной информации, силы ПВО сбили по меньшей мере восемь вражеских беспилотников над Харьковщиной.

Ранее российские оккупанты нанесли ракетный удар по пожарной части приграничного населенного пункта Харьковской области.

В результате удара повреждения получило здание пожарной части: выбиты окна, двери, ворота, повреждена крыша и фасадная часть. Также повреждены четыре пожарно-спасательных автомобиля.

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