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РФ нанесла ракетный удар по пожарной части на Харьковщине: пострадал спасатель

Анна Ярославская
18 марта 2024, 07:35
На дежурстве в пожарном депо находились 11 спасателей, из которых один получил травму руки.
Ракетный удар по Харьковщине
Ракетный удар по Харьковщине РФ нанесла в ночь на 18 марта / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Ночью 18 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по пожарной части приграничного населенного пункта Харьковской области.

В результате удара повреждения получило здание пожарной части: выбиты окна, двери, ворота, повреждена крыша и фасадная часть. Также повреждены четыре пожарно-спасательных автомобиля, сообщала пресс-служба ГосЧС в Telegram.

"На дежурстве в пожарном депо находились 11 спасателей, из которых один получил травму руки. Это водитель-спасатель местного пожарно-спасательного подразделения. Медицинская помощь ему была оказана на месте", - гвоорится в сообщении.

видео дня

  • РФ нанесла ракетный удар по Харьковщине
    РФ нанесла ракетный удар по Харьковщине Фото: ГосЧС
  • РФ нанесла ракетный удар по Харьковщине
    РФ нанесла ракетный удар по Харьковщине Фото: ГосЧС
  • РФ нанесла ракетный удар по Харьковщине
    РФ нанесла ракетный удар по Харьковщине Фото: ГосЧС
  • РФ нанесла ракетный удар по Харьковщине
    РФ нанесла ракетный удар по Харьковщине Фото: ГосЧС
  • РФ нанесла ракетный удар по Харьковщине
    РФ нанесла ракетный удар по Харьковщине Фото: ГосЧС

В Воздушных силах утром 18 марта сообщили, что в ночь на 18 марта оккупанты атаковали Украину 5 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковщине, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Сумщине и 22 ударными БПЛА типа "Shahed".

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.

В результате боевой работы сбиты 17 "шахедов" в пределах Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Ровенской областей.

Уничтожены 17 ударных БПЛА
В ночь на 18 марта 2024 уничтожены 17 из 22 ударных БпЛА / t.me/kpszsu

Ракетный удар по Одессе

15 марта произошел РФ нанесла ракетный удар по Одессе. Город обстреляли баллистическими ракетами "Искандер". После первого "прилета" на место происшествия приехали медики, спасатели и правоохранители. В этот момент оккупанты ударили по тому же месту во второй раз. Известно, что в результате ракетного удара погибли фельдшер и спасатель.

Позже стало известно о том, что под завалами могут быть люди. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

В результате ракетного удара погиб спасатель - Денис Колесников. Ему было всего 29 лет. Он был водителем-пожарным.

16 марта стало известно, что в Одессе выросло число жертв ракетного удара, который оккупанты РФ нанесли по городу 15 марта. Жертв российского террора уже 21. В субботу в больнице скончался 39-летний спасатель Виталий Алимов.

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