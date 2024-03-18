РФ нанесла ракетный удар по пожарной части на Харьковщине: пострадал спасатель

Ночью 18 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по пожарной части приграничного населенного пункта Харьковской области.
В результате удара повреждения получило здание пожарной части: выбиты окна, двери, ворота, повреждена крыша и фасадная часть. Также повреждены четыре пожарно-спасательных автомобиля, сообщала пресс-служба ГосЧС в Telegram.
"На дежурстве в пожарном депо находились 11 спасателей, из которых один получил травму руки. Это водитель-спасатель местного пожарно-спасательного подразделения. Медицинская помощь ему была оказана на месте", - гвоорится в сообщении.
В Воздушных силах утром 18 марта сообщили, что в ночь на 18 марта оккупанты атаковали Украину 5 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковщине, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Сумщине и 22 ударными БПЛА типа "Shahed".
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.
В результате боевой работы сбиты 17 "шахедов" в пределах Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Ровенской областей.
Ракетный удар по Одессе
15 марта произошел РФ нанесла ракетный удар по Одессе. Город обстреляли баллистическими ракетами "Искандер". После первого "прилета" на место происшествия приехали медики, спасатели и правоохранители. В этот момент оккупанты ударили по тому же месту во второй раз. Известно, что в результате ракетного удара погибли фельдшер и спасатель.
Позже стало известно о том, что под завалами могут быть люди. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
В результате ракетного удара погиб спасатель - Денис Колесников. Ему было всего 29 лет. Он был водителем-пожарным.
16 марта стало известно, что в Одессе выросло число жертв ракетного удара, который оккупанты РФ нанесли по городу 15 марта. Жертв российского террора уже 21. В субботу в больнице скончался 39-летний спасатель Виталий Алимов.
Другие новости:
- Ракетно-дроновый удар по Украине: силы ПВО уничтожили 9 "Шахедов" и 3 ракеты Х-59
- Вырезали двери, чтобы спасти людей: все подробности ракетного удара по Кривому Рогу
- Угроза масштабного ракетного удара по Украине: эксперт раскрыл новую тактику РФ