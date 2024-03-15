Одесса - под ракетным ударом РФ, в городе звучат взрывы: первые подробности

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей города оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

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РФ наносит ракетный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В пятницу, 15 марта, в Одессе прогремела серия взрывов. Оккупанты обстреливают город баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма.

В 11:04 в Воздушных силах предупредили о движении ракеты в сторону Одессы.

"Угроза баллистики для южных областей. Тревогу не игнорируем", - говорится в сообщении.

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Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей города оставаться в укрытиях.

Карта тревог по состоянию на 11:02 / t.me/alarmukraine

Позже Кипер сообщил, что в результате российской ракетной атаки по Одессе есть пострадавшие. На месте работают все соответствующие службы. Данные уточняются.

Ракетные удары по Одессе

6 марта в Одессе прогремел взрыв. В момент ракетного удара по Одессе в городе находился премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, который приехал на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Мицотакис подтвердил, что взрыв произошел неподалеку, когда он вместе с президентом Украины находился в порту.

Ракета прошла в 300-400 метрах от места нахождения лидеров государств.

Зеленский рассказал детали инцидента. По его словам, Россия ударила из Крыма. Сирена сработать не успела.

Покушения РФ на Владимира Зеленского Владимир Зеленский рассказал, что Россия не оставляет попыток убрать его от правительства даже спустя два года войны. Спецслужбы Украины, по словам президента, предупредили как минимум 5-6 попыток покушения на его жизнь с начала полномасштабного вторжения. "Первый случай был очень интересный...люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень страшно, как Covid. А потом - это просто разведданные, которые рассказывают, что еще одна группа прибыла в Украину, чтобы попытаться совершить покушение", - рассказывал Зеленский. Вместе с тем, по данным Independent, с начала войны Зеленский пережил более 12 попыток покушения, но как минимум две из этих историй успеха произошли благодаря американским разведданным. В частности, боевики российской частной военной компании Вагнера планировали покушение на Зеленского и главу украинского правительства Дениса Шмыгаля. Данную информацию подтвердили разведчики и спецназ, отвечающий за охрану главы государства.

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