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Мощный взрыв: РФ обстреляла Одессу во время визита Зеленского - СМИ

Юрий Берендий
6 марта 2024, 11:19обновлено 6 марта, 12:13
По предварительным данным ракетный удар по Одессе состоялся с территории временно оккупированного Крыма.
Мощный взрыв: РФ обстреляла Одессу во время визита Зеленского - СМИ
В Одессе прогремел мощный взрыв / Коллаж Главред, фото: УНИАН

В Одессе прогремел взрыв в среду, 6 марта. В области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает "Суспільне".

"В Одессе прогремел взрыв", - говорится в сообщении "Суспільного".

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 10:41, после чего сразу был слышен звук взрыва.

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Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в районах, где объявлена тревога.

В свою очередь председатель Одесской ОГА Олег Кипер призвал людей находиться в укрытиях.

"Одесса, немедленно в укрытие!" - написал он.

В то же время украинский телеграм-канал "Николаевский Ванек" указывает на то, что удар произошел с применением ракеты из КНДР или Искандер-М.

"Пуск был из Джанкойского района, информация уточняется. О последствиях информация будет позже", - говорится в сообщении Телеграмм-канала.

Также, СМИ отмечают, что в момент ракетного удара по Одессе в городе находился премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, который приехал на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Кириакос Мицотакис прибыл в Украину сегодня на несколько часов и, согласно той же информации, которая пока не подтверждена правительством, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Одессе. Позже премьер-министр отправится в Бухарест.", - отмечают греческие СМИ.

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Удары по Одессе

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 2 марта российские оккупанты дронами атаковали Одессу. В результате обстрела произошло разрушение 18 квартир в девятиэтажном жилом доме.

После атаки на многоэтажку в Одессе президент Украины Владимир Зеленский отметил, что каждая российская потеря на фронте является ответом на агрессию России. Он призвал международное сообщество реагировать на каждое проявление российской агрессии.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что противовоздушная оборона Украины не всегда может перехватить все вражеские беспилотники и ракеты во время атак на Одессу.

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